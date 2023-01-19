Fenerbahçe son dakika golüyle tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede Bahattin Şimşek düdük çaldı.

Beşinci turda Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile eşleşen Fenerbahçe, karşılaşmayı 3-1 kazanarak son 16 turuna yükselmişti. Ligde son olarak deplasmanda Gaziantep FK'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

ASİST ARDA, GOL ZAJC

Karşılaşmada gol perdesini mücadelenin 12. dakikada açıldı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler'in asistinde topla buluşan Zajc takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

YANIT 26'DA GELDİ!

Zajc'ın golüne Rizespor'un yanıtı 26. dakikada geldi. Kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen R. Mendes'in ortasında savunmadan gelen yeni transfer Sinan Osmanoğlu iyi yükseldi ve isabetli bir kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi

KING KAÇIRDI!

Karşılaşmada ağırlığını hissettiren Sarı-Lacivertliler 29. dakikada gole bir kez daha yaklaştı. Samuel topla birlikte sağ kanatan ceza sahasına girdikten sonra King'i gördü. Onun vuruşu yan ağlarda kaldı.

İRFAN CAN BAŞARILI

Karşılaşmanın 51. dakikasında Fenerbahçe'de Samet, savunmanın arkasına koşu gösteren Arda'yı düşündü. Top kaleci Zafer'e kadar geldi. Ardından Rizespor soldan geldi. Ercan'ın ortası kaleci İrfan Can'da kaldı.

ARDA OYUNDAN ALINDI, TRİBÜNLER ALKIŞLADI!

Mücadelenin 65. dakikasında Ferdi ve Emre Mor oyuna girerken Lincoln ve Arda Güler oyundan alındı. Zajc'ın golündeki asistin sahibi Arda Güler tribünlerden büyük alkış aldı.

OSAYI SAKATLANDI!

Karşılaşmanın 80. dakikasında Osayi Samuel sakatlanarak kenara geldi ve yerini Arao'ya bıraktı.

TURU VALENCIA GETİRDİ!

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Enner Valencia 89. dakikada sahneye çıktı ve takımına galibiyeti ve turu getiren golü kaydetti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Fenerbahçe adını çeyrek finale yazdırmayı başarırken, Çaykur Rizespor turnuvaya veda eden taraf oldu.