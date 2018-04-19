Seleznyov'dan Galatasaraylıları çıldırtan sözler !

Galatasaray'ı Ziraat Türkiye Kupası'nın dışına iten iki golün sahibi Akhisarspor'dan Seleznyov maç sonu açıklamalarda bulundu.

Hakeme teşekkür eden Seleznyov, "Taraftarlar baskı yapmaya çalıştı hakem üzerinde ama hakem ortada kaldı ve maçı güzel yönetti. Çok kaliteli bir hakem, ona teşekkür ediyorum." dedi.

"Camp Nou'da Barcelona değil sonuçta"

"Önemli olan inanmak. Buraya geldiğimde kaliteli olduklarını biliyorduk ama sahada her şey olabileceğini biliyorduk. Bugün yeneceğimize inandık. Camp Nou'da Barcelona değil sonuçta, yenebiliyorsunuz. Bu şaka tabii ki, Barcelona'yı da Camp Nou'da yenebilirsiniz."

"Final oynayacağız "

"Galatasaray iyi bir takımdı ve geçtik. Final oynayacağız ve kazanmamız gerekiyor. İleride insanlar finali kimin kazandığını konuşur. Bu maçı almamız lazım, buraya kadar geldik."

Galatasaray - Akhisarspor: 0-2