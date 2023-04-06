Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelede kazanan Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan ve her iki takımın da yüksek efor sarf ettiği maçta kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 8. ve 42. dakikalarda Emre Mor, 59. dakikada Serdar Dursun ve 90. dakikada Arda Güler kaydetti. Kayserispor'un tek sayısı ise 18. dakikada Kolovetsios'tan geldi.

Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Kayserispor ise organizasyona veda etti.

EMRE MOR, FENERBAHÇE'Yİ ÖNE GEÇİRDİ!

Maça etkili başlayan Fenerbahçe, aradığı golü 8. dakikada buldu. Sarı - lacivertlilerde Ezgjan Alioski, sol kanatta topla buluştu. Tecrübeli futbolcunun ortasının ardından Enner Valencia ceza sahası içinde topu Emre Mor'la buluşturdu. Kontrolüyle birlikte vuruşunu yapan Mor, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

ROSSI, ÇERÇEVEYİ BULAMADI

Fenerbahçe, 14. dakikada ikinci gole çok yaklaştı. Emre Mor'un kullandığı köşe vuruşu sonrasında kafalardan seken top boşta kaldı. Ceza sahası içinde tek vuruşla kaleyi düşünen Rossi'nin şutu üstten auta gitti.

KAYSERİSPOR EŞİTLİĞİ YAKALADI

Kayserispor, 18. dakikada bir köşe vuruşu kazandı. Paslaşılarak kullanılan kornerin ardından sarı - lacivertlilerin ceza sahasına bir orta yapıldı. İyi pozisyon alan Kolovetsios, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

SERDAR DURSUN'UN ŞUTU AZ FARKLA AUTA GİTTİ

Sarı - lacivertliler, 36. dakikada yeniden öne geçme fırsatı yakaladı. Organize gelişen Fenerbahçe atağında üst üste paslaşmalar sonrası ceza yayı üzerinde topla buluşan Serdar Dursun'un şutu az farkla yandan auta gitti.

Kayserisporlu Kolovetsios, Türkiye kariyerindeki 3 golünün 2'sini Fenerbahçe'ye attı. (80 maç)

EMRE MOR YİNE SAHNEDE!

Fenerbahçe, 42. dakikada 2-1'lik üstünlük yakaladı. Rakip yarı alanda topla buluşan Emre Mor, bir anda vites artırdı ve Serdar Dursun ile duvar pası yaparak ceza sahasına girdi. Yıldız futbolcunun sağ ayağıyla dar açıdan yaptığı vuruş ağlarla buluştu.

SERDAR DURSUN KLASİĞİ: SIU!

İkinci yarıda daha etkili bir performans gösteren Fenerbahçe'de bu kez Serdar Dursun sahne aldı! Kayserispor'un hazırlık pasları yaptığı 59. dakikada kaleci Cenk Gönen'in hatasının ardından topu kapan Serdar Durun, boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı.

ARDA GÜLER NOKTAYI KOYDU

Fenerbahçe, 90. dakikada hızlı hücum fırsatı yakaladı. Serdar Dursun'un savunma arkasına attığı topla buluşan Arda Güler'in sağ ayağıyla yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve sarı - lacivertliler, 4-1 öne geçti.

FENERBAHÇE'DE ROTASYON

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre kadrosunda 6 değişikliğe gitti.

Derbi maçta ilk 11'de yer almayan Alioski, Serdar Dursun, İsmail Yüksek, Zajc, Emre Mor ve Rossi, bu maçta ilk 11'de şans buldu. Derbide sahaya ilk 11'de çıkan Serdar Aziz, Osayi-Samuel, Arao, Mert Hakan Yandaş ve Arda Güler ise yedek kulübesinde yer aldı. Derbi maçta ileri uçta görev alan Joao Pedro'nun da grip olduğu için kadroya alınmadığı belirtildi.

Derbiye üçlü savunmayla çıkan Jesus, bu maçta iste dörtlü savunmayı tercih etti. Kalede Altay Bayındır'ı görevlendiren Jesus, savunmada Ferdi Kadıoğlu, Samet Akyıldız, Szalai ve Alioski'yi tercih etti. Orta saha için İsmail Yüksek ve Zajc tercihinde bulunan Portekizli teknik adam, kanatları ise Emre Mor ile Rossi'ye emanet etti. Jesus, hücum hattını ise Valencia ve Serdar Dursun ikilisinden oluşturdu.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Arao, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Miguel Crespo, Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare yedek soyundu.

JESUS, KULÜBEYE DÖNDÜ

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Corendon Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Jorge Jesus, bir maçlık cezasının sona ermesi nedeniyle Kayserispor maçında yedek kulübesindeki yerini aldı.

Sarı-lacivertlilerin Makedon oyuncusu Ezgjan Alioski ile Emre Mor, sarı-lacivertli formayla son olarak Gaziantep FK maçında ilk 11'de yer almıştı. İki futbolcu 81 gün sonra ilk 11'de oynadı.

Son olarak UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien mücadelesinde ilk 11'de görev alan Serdar Dursun ise 224 gün sonra kadroda kendine yer buldu.

Uzun bir sakatlık dönemi yaşadıktan sonra iyileşen Nazım Sangare ise yedekler arasında yer aldı.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, kupa maçında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Michy Batshuayi, bu müsabakada forma giyemedi. Grip olduğu belirtilen Joao Pedro da kadroya alınmadı.

TARAFTARLAR FAZLA İLGİ GÖSTERMEDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Yukatel Kayserispor maçına fazla ilgi göstermedi.

Karşılaşmada tribünlerdeki boşluklar göze çarptı.