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Ziraat Türkiye Kupası'nda maç programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda maç programı belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tarihleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yaşanan deprem felaketi sonucunda Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin ligden çekilmesi sebebiyle, Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Demir Grup Sivasspor Çeyrek Final müsabakası oynanmayacak olup, TFF Yönetim Kurulu'nun 10 Şubat tarihli ve 55 sayılı toplantısında alınan karara istinaden Demir Grup Sivasspor Kulübü hükmen galip (3-0) sayılacaktır. Yarı Final 1'inci maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak olup, rövanş maçları ve Final müsabakasına ilişkin tarih ise daha sonra ilan edilecektir" ifadeleri yer aldı.

Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmaları şu şekilde:

4 NİSAN SALI

20.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor (Eryaman Stadyumu)

5 NİSAN ÇARŞAMBA

20.30 Galatasaray - Medipol Başakşehir (Ali Sami Yen Spor Kompleksi)

6 NİSAN PERŞEMBE

20.30 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor (Ülker Stadyumu)

Etiketler ziraat türkiye kupası çeyrek final galatasaray fenerbahçe
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