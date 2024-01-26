Ziraat Türkiye Kupası'nda maç programı belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun maç programını açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 6-7-8 Şubat'ta tek maç usulüne göre yapılacak maçların programı şu şekilde:
6 Şubat Salı:
14.30 Fatih Karagümrük – Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)
17.30 MKE Ankaragücü – 24Erzincanspor (Eryaman)
20.45 Galatasaray – Bandırmaspor (RAMS Park)
7 Şubat Çarşamba:
14.30 Sivasspor – Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)
17.30 Başakşehir FK – Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe (Kalyon)
8 Şubat Perşembe:
17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Eryaman)
20.45 Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
DHA
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