''Annene gidiyorum'' sözü Belhanda’ya pahalıya patlayacak

HABER3com // Trabzonspor-Galatasaray maçının 30. dakikasında Yusuf Yazıcı'ya yaptığı sert hareket sonrası direkt kırmızı kart görerek Galatasaray'ı 10 kişi bırakan Younes Belhanda taraftarın öfkesine sebep olmuştu.

Ancak iş bununla kalmadı. Olay isim, maçın ardından inanılması güç bir skandala imza attı. Olaya tanık olanlar kulaklarına inanamadı. Fas asıllı Fransa doğumlu futbolcu İstanbul’a dönmek üzere havalimanına geldiğinde bir taraftar kendisini “"Go home! (Evine git) Olmadı" diyerek protesto etti. İşte tam o esnada Belhanda’nın ağzından terbiye sınırlarını çok aşan sözler döküldü. Galatasaraylı futbolcu o taraftara dönerek Arapça “annene gidiyorum” diye seslendi.

Ortalık bir anda karıştı. Çevredeki taraftarlar bu terbiyesizliğe kayıtsız kalmadı. Ama neyse ki Galatasaray takımının tercümanı Mert Çetin araya girdi ve Faslı futbolcuyu sakinleştirerek oradan uzaklaştırdı.

Bu olayın ardından herkes Belhanda’nın pişman olacağını ve sosyal medyadan bir özür mesajı paylaşmasını bekledi. Peki Galatasaraylı futbolcu ne yaptı dersiniz? Belhanda bir Fenerbahçe hesabının paylaştığı olay anına ait görüntüleri beğenerek hareketini bir marifet gibi gösterdi.

Ama anne gibi kutsal bir varlığa yönelik bu sözlerin elbette bir karşılığı olacaktı. Hakarete uğrayan taraftar konuyu mahkemeye taşıdı. İstanbul Barosu avukatlarından Ümit Kızıldağ hakarete uğrayan müvekkili adına Belhanda hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Kızıldağ şikayet dilekçesinde “profesyonel sporcu konumundaki bir kimseye yakışmayan ve fair play ruhuna aykırı davranışlarından dolayı adı geçen kişinin cezalandırılması gerekmektedir” ifadesi yer aldı.

Belhanda şimdi mahkemede “annene gidiyorum” sözünün hesabını Türk adaletine verecek. Mahkemeden ne sonuç çıkarsa çıksın Faslı futbolcu bir anneye yönelik çirkin sözlerinden dolayı çoktan vicdanlarda mahkum oldu bile.

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