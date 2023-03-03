  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Messi'nin eşinin ailesine silahlı saldırı! Tehdit notu bıraktılar

Messi'nin eşinin ailesine silahlı saldırı! Tehdit notu bıraktılar

Messi'nin eşinin ailesine silahlı saldırı! Tehdit notu bıraktılar
Güncelleme:

Arjantinli yıldız futbolcu Messi'nin eşi Antonela Rocuzzo'nun ailesi bir markette silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine, ''Messi, seni bekliyoruz'' yazılı tehdit notu bırakıldı.

Ulusal basında çıkan habere göre, ülkenin Rosario kentinde, Messi ve eşinin ailesinin de yaşadığı bölgede uyuşturucu kaçakçısı bir grup aileye ait "Unico süpermarket" zincirine silahlı saldırıda bulundu.

Yerel saatle 03.20'de süpermarketin kapısına ateş açan silahlı kişilerin Messi'ye hitaben bir tehdit mesajı bıraktıkları bildirildi.

Polisin olay yerinde "Messi, seni bekliyoruz. (Rosario Belediye Başkanı) Javkin de uyuşturucu kaçakçısı, sana göz kulak olamaz." mesajını bulduğu kaydedildi.

Olaya ilişkin detaylı açıklama yapmayan yetkililerin saldırının aydınlatılması için soruşturma başlattığı bilgisi paylaşıldı.

Rosario Belediye Başkanı Pablo Javkin, Radio 2'ye verdiği röportajda, Rocuzzo ailesinden birkaç kişiyle görüştüğünü belirterek "Aileyi korumak zorundayız. Onların bu olayla hiçbir ilgisi yok." ifadesini kullandı.

Javkin, uyuşturucu çetesinin, vermek istediği mesajın daha geniş alana yayılması için Messi'nin ailesinin ismini kullandığını söyledi.

Etiketler lionel messi silahlı saldırı Antonela Rocuzzo tehdit notu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Güzel oyuncudan muhabire fırça: ''İzin mi aldınız ?''
Akşener'den gece yarısı zirvesi sonrası ilk açıklama
Kahramanmaraş'ta bir büyük deprem daha
Deprem bölgesinde tedirginlik oluşturan görüntü
Ebru Gündeş ve Reza Zarrab yine mahkemelik oldu
ENAG şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
Depremin yıkamadığı ilçe! 60-70 senelik evlerde çizik bile yok
Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor
EYT düzenlemesi yürürlükte, başvurular başlıyor!
Şubat 2023 enflasyonu açıklandı.. İşte TÜFE ve ÜFE rakamları