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  1. 12 Nisan 2017 17:05

Türkiye 2026 Kış Olimpiyatları'na aday

Erzurum'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi! Türkiye'nin 2026 Kış Olimpiyatları'na aday olunduğunu açıkladı.

Türkiye 2026 Kış Olimpiyatları'na aday
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da halka hitap ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2026 kış olimpiyatları için hazırlık yapıyoruz. Cazibe merkezi kapsamında Erzurum'a 20 katrilyon liralık yatırım yapılmasını ve 23 bin yeni istihdam ortaya çıkarılmasını planladık, hedefliyoruz." dedi.

"2016 Kış Olimpiyatları için hazırlık yapıyoruz"

Bunun için gerekli teşvikleri sağlanacak, özel sektör sağlanacak burada istihdamı oluşturacaklarını söyleyen Erdoğan, "Gençler Erzurum'a Kış Olimpiyatları yakışır değil mi? Kış üniversite oyunlarını yaptık mı? İlk etabını yaptık, olimpiyat olunca ufak tefek bazı düzenlemelerle o işe de gireceğiz. Erzincan ve Kars'ı da alarak bu organizasyona aday olsak fena mı olur. 2026 için böyle bir hazırlık yapıyoruz.

Cazibe merkezi kapsamında Erzurum'a 20 katrilyon liralık yatırım yapılmasını ve 23 bin yeni istihdam ortaya çıkarılmasını planladık, hedefliyoruz. Bunun için gerekli teşvikleri sağlanacak, özel sektör sağlanacak burada istihdamı oluşturacağız" açıklamasında bulundu.

DHA

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