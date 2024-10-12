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Özel gereksinimli gençler Sadettin Saran ile yüzdü

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Saran Group’un özel eğitime gereksinim duyan gençlerin topluma kazandırılmasına destek olmak amacıyla hayata geçirdiği “Engelsiz Kulaçlar” sosyal sorumluluk projesinin 6'ncısı 12 Ekim’de Fethiye’de gerçekleşti.

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve Cumhuriyet Başsavcısı Gün Şafak Karartı da projeye destek veren isimlerden oldu. Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile kulaç atan otuz beş özel eğitime gereksinim duyan genç yarıştan birincilik madalyası ile ayrıldı.

Spordan aldığı kazanımları yine spor aracılığıyla Türkiye’nin gençleri ile paylaşarak sürdürülebilir bir katma değer yaratmayı amaçlayan Saran Group, özel eğitime gereksinim duyan gençleri hayata kazandırmak ve fırsat eşitliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla “Engelsiz Kulaçlar” sosyal sorumluluk projesini 6 yıldır sürdürüyor. Bu sene İZEV Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen projede Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, otuz beş özel eğitime gereksinim duyan gençle birlikte yüzdü.

Saran Group’un özel eğitime gereksinim duyan gençlerin topluma kazandırılmasına destek olmak amacıyla hayata geçirdiği “Engelsiz Kulaçlar” sosyal sorumluluk projesinin 6.’sı 12 Ekim’de Fethiye’de gerçekleşti.

Sporun gelişmesi, daha fazla genç tarafından sporun bir hayat tarzı olarak benimsenmesi ve sporcuların desteklenmesine büyük önem veren Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, “Her zaman ifade ettiğim gibi, ben bugünlere sporla geldim. Spordan kazandıklarımı spor aracılığıyla topluma kazandırmaya devam ediyorum. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz 6. Engelsiz Kulaçlar sosyal sorumluluk projemizle, özel eğitime gereksinim duyan gençlerimizin topluma kazandırılması ve fırsat eşitliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Spor, herkes için bir yaşam tarzı olmalı ve bizler de bu gençlerimizin potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmalıyız.” dedi

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Saran Group’un değerli Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran Bey’in, sporu ve özel çocuklarımızı ne kadar sevdiğini ne kadar emek verdiğini çok iyi biliyoruz. Bugün biz de “Engelsiz Kulaçlar” sosyal sorumluluk projesinde, kendilerini, kıymetli özel çocuklarımızı ağırlamaktan, birlikte yüzmekten mutluluk duyduk. Engelsiz Kulaçlar projesi, özel eğitime gereksinim duyan gençlerimizin spor yoluyla topluma kazandırılmasına önemli bir katkı sağlıyor. Fethiye olarak bu projeye destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sporun, herkes için ulaşılabilir olması gerektiğine inanıyoruz ve bu tür etkinliklerle farkındalık yaratmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Saran Group’un değerli Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Bey’e, ekibine, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş’a, Cumhuriyet Başsavcısı Gün Şafak Karartı’ya, Fethiye Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı’na, organizasyonun gerçekleşmesinde desteğini esirgemeyen kişi ve kurumlara teşekkür ederim.” dedi.

Etiketler saran group saran grubu engelsiz kulaçlar sadettin saran
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