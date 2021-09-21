Rıdvan Dilmen TRT'nin teklif ettiği ücreti açıkladı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "TRT bana aylık 60 bin TL'lik teklif yaptı ama ben kabul etmedim" dedi.

Son günlerin çok konuşulan ismi Rıdvan Dilmen, TRT'den para almadığını bir kez daha tekrarladı. Ünlü yorumcu, %100 Futbol programı karşılığında TRT'ye yıllık maliyetinin 12 milyon TL olduğu iddialarına canlı yayında yanıt verdi.

Halk TV'de Şirin Payzın'ın moderatörlüğünü yaptığı Sözüm Var programında konuşan Rıdvan Dilmen, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan HKP MYK üyesi Avukat Doğan Erkan'ın sorularını da cevapladı.

Dilmen burada, "TRT bana aylık 60 bin TL'lik teklif yaptı ama ben kabul etmedim" diyerek yine çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Ünlü futbol adamı şunları söyledi:

'TRT İLE SÖZLEŞMEM BİLE YOK'

"Hayatımda TRT ile hiç iş yapmadım. Geçmişte de şimdi de ücret almadım. Hatta 'Parasız olmaz' dediler. 60 bin TL teklif ettiler ama kabul etmedim. Ben mutluyum TRT Spor’da. Futbolu da seven bir insanım. 'Zaten başka mecralarda para kazanacağım' dedim. TRT ile bir sözleşmem de yok."

TRT'DEN AÇIKLAMA GELDİ

TRT Spor’da yayınlanan “%100 Futbol” programında yer alması için Sayın Rıdvan Dilmen’e aylık 60 bin TL teklif edilmesi iddiasına yanıt verdi.

TRT'nin internet sitesinden ve kurumsal sosyal medyasından yayınladığı açıklama şu şekilde:

TRT Spor’da yayınlanan "%100 Futbol" programına dair mesnetsiz iddialar ve yalan kampanyasıyla ilgili basın açıklamamızdır.

TRT Spor’da yayınlanan “%100 Futbol” programında yer alması için Sayın Rıdvan Dilmen’e aylık 60 bin TL teklif edilmiştir. Ancak kendisi bu teklife karşılık TRT bünyesinde ücretsiz çalışma isteğini dile getirmiştir. Bu çerçevede, Sayın Rıdvan Dilmen’e bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir. Daha önceki açıklamamızda bu durum, “Spor yorumcularımız, devlet televizyonunda yer almanın gururunu ve itibarını her türlü maddi kazanımın üstünde tutmaktadır” şeklindeki ifadelerle kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Sektör koşulları kamu yayıncısı olan TRT için de geçerlidir. TRT tarafından Sayın Dilmen’e teklif edilen ücretin bugüne kadar açıklanmamasının nedeni, bir yandan Kurum bünyesinde çalışanların kişisel bilgilerini diğer yandan TRT’nin piyasadaki rekabetçi niteliğini korumak arzusudur. TRT’nin marka değeri yüksek bir spor yorumcusuna yaptığı teklifin bilinmesi rekabet gücünü zedeleyen bir faktördür. Meselelere yönelik sorumlu yaklaşım bu duruşu gerektirmektedir. TRT’nin sosyal medyada belgesiz bir şekilde paylaşılan her yalana cevap verme gibi bir zorunluluğu yoktur. TRT yönetimi, tüm çalışmalarında kamu menfaatlerini koruma açısından sorumluluğunun bilincindedir. Bu konuda sahte bir erdemlilik perdesi arkasından üstünlük taslayan tavırların kabul edilmesi mümkün değildir.

TRT’nin yükselen başarısının, yalan kıskacıyla sekteye uğratılmasına ve yıpratılmasına izin verilmeyecektir. Son olarak, bu konuda yalan ve iftiraları ortaya atanlarla hukuki mücadelemizin devam edeceğini tekraren belirtmek isteriz.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

NE OLMUŞTU?

Fanatik Gazetesi yazarı Orhan Yıldırım, TRT ile anlaşan Rıdvan Dilmen'in yıllık 8,5 milyon TL, aylık ise 710 bin TL ücret aldığını iddia etmişti. Sporda ve siyasette geniş yankı uyandıran bu haberin üzerine HKP avukatları tarafından Başsavcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Dilekçede, TRT’nin halkın vergileriyle kurulduğuna ve vergilerle yayın faaliyetlerini sürdürdüğüne vurgu yapılarak bir kamu kurumu olduğuna dikkat çekildi.

Erbatur Ergenekon'un moderatörlüğünü yaptığı, Rıdvan Dilmen'in ise yorumculuk görevini üstlendiği %100 Futbol, Süper Lig maçlarının devre arası ve sonrası TRT Spor'da ekranlara geliyor. Dilmen aynı programı uzun yıllar boyunca NTV'de yapmış ve geçen sezon bu kanaldan ayrılmıştı.