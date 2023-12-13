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Ronaldo'dan dikkat çeken itiraf

Ronaldo'dan dikkat çeken itiraf
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Futbol kariyerine Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında devam eden dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken bir itiraf geldi.

Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'a transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu tercihiyle tüm dünyada ses getirmişti.

Tecrübeli oyuncunun birçok Avrupa kulübünden gelen tekliflere rağmen rekor bir bedelle Arabistan'a transfer olması bazı kesimlerin eleştirilerine de neden olurken Portekizli yıldız için "Oraya gittiği için pişman olacak" yorumlarını da beraberinde getirmişti.

 Ronaldo yaptığı açıklamayla bu sözleri boşa çıkardı, 38 yaşındaki yıldız "Al-Nassr'a daha önce gelmediğim için büyük bir pişmanlık duyuyorum." ifadelerini kullandı.

 

Etiketler Suudi Arabistan cristiano ronaldo pişmanlık itiraf all-nassr
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