S Sport ve S Sport2 artık Kablo TV'den de izlenecek

Saran Group ve Kablo TV, sporseverleri sevindirecek bir işbirliğine imza attı. Saran Group’un, sporseverler tarafından yakından takip edilen TV kanalları S Sport ve S Sport2’nin Kablo TV platformu üzerinden de izleyicilerle buluşmasına yönelik işbirliği, geçtiğimiz günlerde S Sport stüdyolarında yapılan imza töreniyle duyuruldu. Tören, Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ve Türksat A.Ş Genel Müdürü Cenk Şen’in katılımıyla gerçekleşti.

5 milyondan fazla hanede sporseverlere geniş yelpazede premium spor içeriğini sunan S Sport ve S Sport2, Saran Group ve Kablo TV’nin yeni işbirliği ile artık daha fazla eve konuk olacak.

S Sport; Digiturk, D-Smart, TiviBu ve TV+ platformlarının ardından Kablo TV ile yaptığı bu anlaşma sayesinde 6,6 milyon haneye ulaşarak en geniş taşıma kapasitesine sahip Premium içerikli spor kanalı oluyor. S Sport Kablo TV’de “Premium Spor Paketi” kapsamında 240 nolu kanaldan, S Sport2 ise 241 nolu kanaldan izleyicilerle buluşacak. Ayrıca paket kapsamında 242 nolu kanalda NBA TV ve 243 nolu kanalda EDGEsport yer alacak. Böylece Kablo TV izleyicileri Premier Lig, NBA, Formula 1, Moto GP, ATP500, UFC, Bundesliga, NCAA basketbolu, UEFA 2020/2021 Uluslar Ligi, FIFA 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları, FIBA Eurobasket 2021 Grup Eleme Maçları, 7 Days Eurocup, FIBA Şampiyonlar Ligi ve daha fazlasını içeren premium spor içeriğine kavuşacak.

Türksat A.Ş Genel Müdürü Cenk Şen, KabloTV müşterilerine sunulan içeriklerin zenginleştirilme çalışmaları kapsamında sporseverler tarafından yakından takip edilen S Sport, S Sport2, NBA TV ve EDGEsports kanallarının Kablo TV platformuna eklenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kaliteli içeriği ekonomik imkânlarla Kablo TV müşterilerine sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ise yapılan işbirliğine ilişkin şunları kaydetti: ”Kablo TV ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliği ile yayın hayatına 2,5 yıl önce başlayan S Sport Türkiye’deki tüm TV platformları üzerinden yayın yapar konuma geldi. Amacımız, tüm sporseverlere, bulundukları her yerde ulaşmak ve onlara her zaman en kaliteli spor içeriklerini sunmak. Ayrıca TV kanallarımızdaki içerikler ve daha fazlasını izleyiciyle buluşturan mobil uygulamamız S Sport Plus’ın, bir yıl önceki lansmanından bu yana hızlı bir büyüme gerçekleştirdiğini de belirtmek isterim. S Sport Plus, yılda 3000 saatlik canlı premium spor içeriği ile dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını canlı yayın ve tekrar izle seçenekleriyle internet üzerinden sporseverlerle buluşturuyor ” dedi.

S Sport Digiturk 85. D-Smart 78. TV+ 77. Kanal, Tivibu 74. kanal ve Kablo TV 240. kanaldan izleyiciler ile buluşuyor.

S Sport2 TV+ 78. Kanal ve Kablo TV 241. kanaldan izlenebiliyor.