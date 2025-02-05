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Sergen Yalçın'ın kardeşi hayatını kaybetti

Sergen Yalçın'ın kardeşi hayatını kaybetti
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Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın, hayatını kaybetti.

Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti. 47 yaşındaki Gürsoy Yalçın uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Gürsoy Yalçın'ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Kilyos Merkez Camii'nden kaldırılacak, Ağlamış Dede mezarlığına defnedilecek.

Sergen Yalçın, kardeşi Gürsoy Yalçın'ın tedavisiyle ilgilenmek istediği için Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul edemeyeceğini söylemişti.

Öte yandan Beşiktaş da sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı. Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; Sergen Yalçın’a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı. 

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın, hayatını kaybetti.

TFF'den başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, vefat eden Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF’den Yalçın’ın vefatıyla ilgili yapılan açıklamada, "A Millî Futbol Takımımızın eski oyuncusu ve teknik direktör Ali Rıza Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sergen Yalçın’ın teknik ekibinde de yer alan ancak bir süredir tedavi gören Merhum Gürsoy Yalçın’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Gürsoy Yalçın kimdir?

22 Şubat 1977'de İstanbul'da doğan Gürsoy Yalçın, futbolu 2001'de bıraktı. Gürsoy Yalçın Petrolofisi, Nişantaşıspor, Edirnespor, Beşiktaş, Elazığspor, Beykozspor, Körfez SK, Ayazağaspor ve Pendikspor formaları giydi.

Futbolu bıraktıktan sonra Alanyaspor ve Beşiktaş altyapılarında da görev yapan Gürsoy Yalçın, scout görevlerinde de bulundu.

Görsoy Yalçın yaklaşık olarak 2 yıldır tedavi görüyordu.

Etiketler sergen yalçın'ın kardeş gürsoy yalçın
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