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  1. 11 Nisan 2017 16:56

Fenerbahçe’ye Almanya’dan misafir ordusu

Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanına Almanya Landshut ve Augsburg derneklerinden üyeler geldi.

Fenerbahçe’ye Almanya’dan misafir ordusu
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Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri’nde bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00’de başladı ve 1 saat 15 dakika sürdü. Akhisar maçında forma giyen oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 2 grup halinde yaptıkları 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Pas organizasyonlarının ardından antrenman çift kale maçla noktalandı.

Bu arada bugünkü antrenmanı Almanya Landshut ve Augsburg dernekleri üyeleri tesislere gelerek izledi. Taraftarlar futbolcularla merhabalaşıp kısa süre sohbet edip fotoğraf çektirdiler.

Sarı-Lacivertli takım Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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