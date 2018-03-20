Ahmet Çakar: Alex bir haindir !

Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsane futbolcusu Alex de Souza önceki günlerde İstanbul'a gelmiş ve 26. haftada oynanan Galatasaray derbisini Kadıköy'de izlemişti.

Alex'in gelişi sarı lacivertli taraftarlar tarafından mutlulukla karşılanırken başkan Aziz Yıldırım bu durumdan hoşnut olmamıştı. Konuyla ilgili olarak konuşan futbol yorumcusu Ahmet Çakar, geceye damga vuran sözler söyledi.

İşte Ahmet Çakar'ın Beyaz TV'de Alex ile ilgili yaptığı açıklamalar;

"Alex'in Yoğurtçu Parkı'ndaki heykeli yıkılmalıdır. Alex artık bir Fenerbahçe hainidir. Buraya bazı mihraklar tarafından getirilmiş bir haindir. Artık efsane değil bir kestanedir."

Alex'in gelişi ortalığı karıştırdı !





Abdülkerim Durmaz'ın Ahmet Çakar'a cevabı;

"Alex, ben ve benim gibi milyonlarca Fenerbahçe taraftarının kırmızı çizgisidir. Alex'e asla laf ettirmem. Ne demek heykel yıkılsın. Olabilir mi böyle bir şey. Yeter yahu. Gelmeyeceğim artık bu programa, yeter. Ben Aziz Yıldırım ile Fenerbahçeli olmadım. Ben Cemil Turan ile, Alpaslan Eratlı ile Fenerbahçeli oldum... "