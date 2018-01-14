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  4. 14 Ocak 2018 10:29

Arda Turan'ın o sözleri yeniden gündemde !

Arda Turan'ın geçtiğimiz dönemlerde canlı yayında söylediği sözleri, Başakşehir transferi sonrası yeniden gündeme geldi.

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Medipol Başakşehir’in resmi Twitter hesabından açıklama yapan başkan Göksel Gümüşdağ, Arda Turan transferini resmen açıkladı.

Barcelona Kulübü de, Arda Turan’ın 2 buçuk sezonluğuna Başakşehir’e kiralandığını açıkladı.

Yapılan bu açıklamalarının ardından sosyal medyada Arda Turan’ın Barcelona’da forma giydiği dönemde katıldığı televizyon programında Galatasaray ve transferi ile ilgili yaptığı açıklamalar gündem oldu.

Arda Turan, "Hep söylediğim gibi, iyi bir Galatasaraylıyım. Türkiye'ye dönersem de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynamam. Galatasaray beni istemezse Avrupa'da başka bir kulüpte oynarım" demişti.

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