Avrupa basınında Arda Turan'a ağır sözler

Sivasspor maçında kırmızı kart gören ve ağır ceza alması beklenen Arda Turan, kendi elleri ile sonunu hazırlarken, Avrupa basını da yaşananlara kayıtsız kalmadı.

İspanya’da hemen hemen her gazetede Arda Turan’ın hakemi itip kakması geniş şekilde yer aldı.

Marca, “Yan hakeme tavır koyan Arda, kırmızı kartla oyun dışı kaldı”derken, El Mundo Deportivo “Yan hakemi iteleyen Arda, kendisini dışarıda buldu. Arda, bu hareketiyle Barcelona’yı 300 bin Euro’dan etti”dedi.

AS ise “Arda bu sinirli halini İspanya’da da zaman zaman sergiliyordu”ifadelerini kullandı.

En çok izlenen TV kanallarından Antena 3, Barcelona’nın Arda’yı göndermekle doğru yaptığı yorumunda bulundu.

Arda Turan ile ilgili en büyük şaşkınlığı İngilizler yaşadı. İngiliz basını Arda için “Türk lejyoner, aklını kaçırmış” yorumunu yaptı.

İtalyan La Gazzetta dello Sport “Türk futbolcu Arda çıldırdı, hakemi ittirdi ve kırmızı kart gördü.” derken, Fransız L’equipe “Ağır bir ceza alabilir” yorumunu yaptı.

AĞIR CEZA YOLDA

Futbol Federasyonu disiplin talimatının 44. maddesi, hakeme saldırıda bulunan futbolcuya 10 ila 15 ceza verilmesini öngörüyor.

Yine aynı talimatın 41. maddesi gereği, hakeme küfür ve hakaret eden futbolcuya 3 ila 7 maç arası ceza verileceği belirtiliyor.

Yardımcı hakem Erdinç Sezertam’ı eliyle şiddetli şekilde iten Arda’nın, kırmızı kart sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu’ya da küfür ve hakaretler ettiği de öğrenildi.

Arda’nın cezası perşembe günü açıklanacak.