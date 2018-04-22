Barcelona'dan bomba Arda Turan planı !

Başakşehir'de Kayserispor maçının yıldızı olan, 1 gol-1 asistle galibiyette önemli rol oynayan Arda Turan'ın sezon sonunda takımdan ayrılabileceği ortaya çıktı. İstanbul ekibinin dünya devi Barcelona'dan 2.5 yıllığına kiraladığı futbolcunun, bu süreyi tamamlamadan önce gidişi gündeme geldi.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Barcelona, 31 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle satmaya karar verdi. Çin Süper Ligi'nden bir çok ekibin oyuncuyu transfer etmek istediği, bunun için 10-15 milyon euro arası bonservis bedellerini gözden çıkardıkları bildirildi.

Sözleşmedeki opsiyonla satış

Futbolcunun Başakşehir'e kiralık olarak verilmesine karşın sözleşmesinde bir opsiyon bulunduğu ve bu opsiyona göre Katalan ekibinin Arda'yı transfer dönemleri içerisinde bonservisiyle satma hakkı bulunduğu ileri sürüldü.

Transferden pay alacaklar

Arda Turan'ın olası bir kalıcı transferinden Başakşehir de kazançlı çıkacak. Zira futbolcunun imza töreninde kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, “Arda önümüzdeki yıl satıldığı takdirde yüzde 20, bir sonraki sene satıldığı takdirde yüzde 25 bize ödeme yapmak zorundalar” demişti.