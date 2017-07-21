Bülent Uygun neden Avrupa’da kamp yapmadıklarını açıkladı

Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Osmanlıspor’un yeni sezon hazırlıklarını yaptığı Kızılcahamam kampının hedeflerini yükseltmek adına çok iyi geçtiğini söyledi.

10 Temmuz'da ikinci etap kamp çalışmaları için Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine giden Osmanlıspor, son antrenmanını dün akşam yaparak kampı tamamladı. Teknik Direktör Bülent Uygun nezaretinde yapılan antrenmanda müzik eşliğinde çalışan futbolcuların ritme uyması ve dans etmesi ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

AVRUPA’YA TEPKİ

Basın mensuplarının bu sene Osmanlıspor'un neden yurt dışında değil de yurt içinde kamp yaptığı sorusuna ise Bülent Uygun, “Avrupalıların bize uyguladığı politikalara karşı Türk halkı olarak da Osmanlıspor olarak da buna karşı bir tepkiydi bu kamp. Osmanlıspor olarak da bunu göstermemiz gerekiyordu biz de böyle bir tepki verdik ve yurt dışında planladığımız bütün kamp programlarını iptal ettik” yanıtını verdi.

Kızılcahamam’ın kamp için uygun bir yeri olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Güzel otellerimiz var, doğamızı zaten anlatmaya gerek yok. Şu an itibariyle Burada olmaktan ve bunun keyfini yaşamaktan mutluyuz” yorumunu yaptı.

“AVRUPA KUPALARINA KATILMA HEDEFİ VAR”

Osmanlıspor'un yeni sezondaki hedefleri arasında Avrupa kupalarına gitmek olduğuna da işaret eden Uygun, “Gelecek sezon için Avrupa kupalarına katılma hedefi var. Hedefsizlik başarı getirmez. Dolayısıyla hepimizin bir hedefi var” ifadelerini kullandı. Osmanlıspor’un geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarında gösterdiği başarıyı “gerçekten mükemmel” diye niteleyen Bülent Uygun, şunları söyledi:

“Hedefimiz her zaman olacaktır ama baktığımızda özellikle ligdeki 8 tane takımın bunların içerisine Bursa, Antalya ve Başakşehir'i de katarsak ligimiz her zamankinden daha çetin geçecektir. Tabii bu zorlu süreçte bu hayalleri başarmak için doğru planlama, doğru sistem ve iyi bir kadro yapısı ile birlikte inanmışlığı da aşıladığımız da imkansız diye bir şey yoktur. Biz takım halinde başarılara odaklanmış, istediğini ve arzuladığını alabilen, sahada da bütün herkesin takdirini kazanmış bir Osmanlıspor'u Avrupa kupalarına giderek de göstermek istiyoruz.”

“SERDAR SEZONUN FLAŞ TRANSFERLERİNDEN BİR TANESİYDİ”

Adı üç büyüklerle anılan ancak Osmanlıspor'u tercih eden eski Gençlerbirliği futbolcusu Serdar Gürler'in “Gerçekten sezonun flaş transferlerinden bir tanesiydi” değerlendirmesini yapan Uygun, “Osmanlıspor üç ay önce doğru bir transfer politikasını Serdar’ı transfer ederek göstermiş oldu” diye konuştu. Serdar haricinde Osmanlıspor’un kendi scout sisteminde üç aydır izlediği futbolcular olduğunu ve bunlarla da görüşmelerin devam ettiğini aktaran Uygun, takımın bir stoper ve bir forvete ihtiyaç olduğunu kaydetti.

“N'DIAYE BİZDE DE KALABİLİR”

N'Diaye'nin transfer konusuna da değinen Bülent Uygun, “N'Diaye ile İngiltere’den iki tane takım ilgileniyor. Başkanımız da ‘10 milyon euro verirlerse alırlar, yoksa kimseye vermem' söylemi içerisinde. Belki de bizde de kalabilir. 3 gün sonraki hazırlık maçında da tekrar bir durum değerlendirmesi yaparak takımda kalıp gidecekleri bildirmemiz gerekiyor. Bunun kararını vereceğiz ve tekrar bir planlama yapacağız diye düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Bu akşam 17:00'de TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'la hazırlık maçına çıkacak olan Mor-Sarılı ekip, maçın ardından Ankara'ya dönerek, yeni sezon hazırlıklarını Batıkent Tesisleri'nde devam ettirecek.