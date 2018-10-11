Fatih Altaylı: Başka kadınlara yürümek mi adamlık ?

Kavga öncesi ve sonrası yaşanan gelişmeler gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyadan ve sanatçılardan büyük tepki toplayan Arda Turan'a bir eleştiri de Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan geldi. Altaylı Arda Turan'ı ağır bir dille eleştirdi. İşte "Düşmedin arda aşağı atladın" başlıklı o olay yazıdan önemli bölümler...

“Adamlık” diyorsun ya Arda.

Karnı burnunda çocuğunuzu dünyaya getirecek eşini evde bırakıp, kendini gece kulüplerine atmak mı adamlık yoksa bir yandan palavradan muhafazakarlık mesajları verirken, bir yandan gece kulüplerinde kavga çıkarmak mı?

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9 aylık hamile eşin evde beklerken başka kadınlara yürümek mi adamlık?

Hadi hiçbiri bizi ilgilendirmez de, evli bir kadına kocasının yanında asılmak adamlığın neresinde var?

Bu kadarı bile “Pes artık” dedirtecek kadar rezilce bir durumken bir de kadının kocasına saldırmak mı adamlık!

Yuh artık Arda. Yuh.