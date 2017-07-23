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  4. 23 Temmuz 2017 17:33

Fenerbahçe'den Samuel Eto'o açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, basında yer alan Samuel Eto'o ile ilgili haberleri resmi sitesinden yalanladı.

Fenerbahçe'den Samuel Eto'o açıklaması
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Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor'un Kamerunlu futbolcusu Samuel Eto'o'yla ilgilenmediklerini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada:

"Bugün tarihli Fanatik gazetesinde "Eto'o Fener'e Geliyor" başlığı ile yayınlanan haber tüm içeriği ile yalandır.

Söz konusu futbolcu ile ilgimiz yoktur. Özel haber görünümü kazandırılarak, hiçbir dayanağı olmayan, ayıp sınırlarını aşmış, tüm içeriği ile hayal ürünü detaylarla hazırlanmış bu haber, gazetecilik etik kurallarına gölge düşürmekte ve bilgi kirliliğine yol açarak yalan haber üzerine yorumlar yapılmasına neden olmaktadır.

Masa başında uydurulan bu tür haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

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