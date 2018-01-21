Fenerbahçe'ye kötü haber ! Giuliano...

Giuliano'nun moral dolu başlayan günü adeta kabusla bitti. Brezilya Milli Takımı yardımcı antrenörleri Cleber Xavier ve data analiz koordinatörü Fernando Lazaro, Göztepe maçında Giuliano'nun performansını mercek altına aldı. İki ismin ayrıca Josef ile ilgili de notlar aldığı öğrenildi. İşte böylesine moralli maça başlayan Sambacı, ilk şanssızlığı 14. saniyede yaşadı. Brezilyalı yıldız, daha ilk atakta boş durumda topu direğe nişanladı. Giuliano, ikinci yarıda da iyi oynuyordu ki bir kabus daha yaşadı.

2-3 HAFTA YOK!

Göztepe maçının 70. dakikasında bir pozisyonda sağ kolunun üzerine düşen tecrübeli oyuncu mücadeleye devam edemedi. İlk kontrollerinin ardından genç oyuncunun omzunun çıktığı belirlenince kulüp doktorları tarafından hastaneye götürüldü. Omzunun yerine oturtulmasının ardından tedavisine başlanılan Giuliano'nun en az 2-3 hafta takımdan uzak kalacağı ortaya çıktı. Brezilyalı, önümüzdeki hafta zorlu Trabzonspor maçında yer alamayacak.

Fenerbahçe'den açıklama;

Fenerbahçemizin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nda Göztepe ile oynadığı maçta girdiği bir pozisyonda yere düşen Giuliano Victor De Paula'nın omzunun çıktığı tespit edildi. Fenerbahçe Spor Kulübü sağlık sponsoru Liv Hospital'da omzu yerine oturtulan Giuliano'nun kolu omuz askısına alındı ve tedavisine başlandı.