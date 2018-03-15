Fikret Orman: Ronaldo bize gelmek istiyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, CRI TÜRK'te önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş kulübü başkanı olarak daha çok işe imza atmak istediğini söyleyen Fikret Orman, bir dünya kulübü olarak Beşiktaş kulübünün taraftarının yakında 100 milyon kişiyi bulacağını söyledi. Orman, son zamanlarda çok konuşulan Beşiktaş'ın yabancı futbolcu transferleri ve Ronaldo konusu hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Birliği başkanlığına istenmesinin kendisini onurlandırdığını ifade eden Orman, Türkiye Futbol Ligi'nin dünyada izlenen bir lig haline getirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

''BEŞİKTAŞ İLE 100 MİLYON TARAFTARA ULAŞMAK İSTİYORUZ''

Beşiktaş kulübünün bir dünya kulübü olduğunu ve bu kulübün taraftar sayısının 100 milyon kişiyi bulması gerektiğini söyleyen Orman, ''Beşiktaş istediğimiz seviyeye geldi diyemiyoruz, bizim daha yapacak çok işimiz var. Epey bir seviyeye geldik ama; bu seviye Beşiktaş'ın olması gereken seviye değil. Beşiktaş her şeyden evvel dünya çapında bir takım ve 115 yıllık mazisi olan bir kulüp. Şu anda geldiğim noktada yeterli değil, daha iyi işler yapacağız. Bu böyle bir anda olmuyor, biraz emek, zaman lazım. Aynı yemek gibi, hızlı yememek lazım, sindire sindire yiyip vücudunda hazmetmesi lazım. Onun için de daha yapacak çok işimiz var. Bizim ilgilendiğimiz en önemli tarafı, skorsal başarılarla beraber yapacağımız, taraftarlarla iyi ilişkiler kurabilmek. Sempatik bir kulüp olmak. İnsanlara mutluluk veren bir camiaya olmaya gayret etmek. Bütün işimiz de Beşiktaş taraftarını mutlu etmek. Mutluluk bir tek maç sonucuyla olmaz. Yapacağınız sosyal projeler insanlığa hizmet edecek projeler, insanları mutlu eder. Birçok konuda çalışıyoruz. Tabi en önemli hedefimiz kısa seviyede 100 milyon taraftara ulaşmak istiyoruz'' dedi.

''COME TO BEŞİKTAŞ TARAFTARININ ESERİ"

'Come to Beşiktaş' projesinin taraftar sayesinde ortaya çıktığını söyleyen Orman, 'Cometo Beşiktaş', taraftardan başladı, sonra o çığ gibi büyüdü. İlk etapta Pepe'yi transfer ederken taraftarımız büyük bir baskı yaptı Beşiktaş'a gelmesi için 'Cometo Beşiktaş' diye. Ondan sonra onu biz de iletişim grubu olarak biraz daha büyüttük. Sonra da 'Rumi' yani 'Ne Olursan Ol Gel' projesine başladık. O da çok etki oluşturdu. Bunun üzerinde yoğunlaşan bir ekibimiz var, çok da başarılılar, inşallah daha iyi şeyler yapacaklar'' şeklinde konuştu.

''RONALDO'YU ALMAK İSTERDİM''

Orman, son zamanlarda Ronaldo'nun Beşiktaş'a transferi ile ilgili olarak bir açıklama yaparak Ronaldo konusuna şöyle konuştu: ''Ronaldo'nun iki takım arkadaşı hem Quaresma hem de Pepe bizde oynuyor. Ronaldo'yu almak isterdim mesela, gelebilir de inşallah. Yani o da çünkü Beşiktaş'a gelmek istiyor, biz de görmek istiyoruz onu, ama tabi bunlar nasip, kısmet. Aklımızda ille de şu gelsin, bu gelsin diyeceğimiz birileri yok. Beşiktaş'ta ahlaklı, iyi bir sportmen, fairplay'e inanan insanların olmasına gayret ediyoruz. Oyuncu kadromuzda öyle bir kadro, çok da kaliteli çocuklardan oluşuyor. Seneye tabi bir kısmı gidecek, bir kısmı gelecek, profesyonellik içinde olacak. Öyle çok bir isim de aklıma gelmiyor açıkçası''.





"FENERBAHÇE VE GALATASARAY BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELEBİLİRİM"

Orman, üç büyük kulüp başkanı ile beraber bir yayına katılır mısınız? sorusuna neden olmasın? diyerek şöyle yanıt verdi: ''Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin başkanlarının da olduğu bir yayına katılmayı tabi ki düşünürüm. Bizim yapmış olduğumuz rekabet, sahada yapılan bir rekabet. Başkan demeçleriyle, algı yaratmayla maç kazanılmıyor. Orada herkes işini iyi yapacak, sonra da ebedi dostluğa bakacak. İnşallah böyle bir programı hep beraber yapmak nasip olsun''.

"TÜRKİYE'DE FUTBOLDA BİR SİSTEMİN OLMAMASININ NEDENİ DOĞRU YÖNETEMEMEMİZ"

Orman, Kulüpler Birliği Başkanlığı için kendisinin istenmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Türkiye'de futbolun gelişmesi için yapılması gereken çok işin olduğunu belirten Fikret Orman, ''Kulüpler Birliği Başkanlığı'na istenmem güzel bir duygu tabi ki. İyi bir şey yaptığınızda istenir bu. Biz de iyi bir şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Beşiktaş'ta yaptığımız o, pazarlama, markaya olan yatırımı kulüpler olarak da yapmamız lazım. Türkiye Süper Lig'i buranın en önemli markalarından bir tanesi. Bunu daha da parlatıp, dünyada izlenebilirliğini artırmamız lazım. Onun için de uğraş veriyoruz, ama orada da önemli işler yapacağımızı düşünüyorum.

İnşallah kamuoyunu daha tatmin eden işler de yapacağız. Az kaldı ama; ilk etapta yasal süreçleri, kanun çalışmalarını bitireceğiz ondan sonra da full time icraata geçeceğiz. Türkiye'de futbolda bir sistemin olmamasının nedeni, doğru yönetemememiz. Türk insanı futbolu çok seviyor, tutkulu bir aşk var orada; ama yöneticiler olarak çok da başarılı olduğumuzu söyleyemem. Çağ da hızlı değişiyor, ona da adapte olmak lazım. Bu bir eğlence işi ve kavga etmeye değil eğlenmeye geliyor insanlar oraya. Bunun basın ayağı da var tabi, germek, bir yorum çıkartmak maalesef futbola zarar veriyor ama; düzelecek. Ele aldık bir defa, düzeltmeden bırakmayız.