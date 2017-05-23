Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulüplere 'Arena' uyarısı
Simon Kjaer Marsilya'ya doğru !
Beşiktaş Dudu ile anlaşmaya vardı !
PFDK’dan Fenerbahçe ve Başakşehir’e şok !
PFDK’dan Fenerbahçe ve Başakşehir’e şok !
Dursun Özbek'e Euroleague sorulunca...
Dursun Özbek'e Euroleague sorulunca...
Galatasaray'dan flaş Sinan Gümüş kararı !
Galatasaray'dan flaş Sinan Gümüş kararı !
Vagner Love'dan bomba itiraf: ''Beşiktaş...''
Vagner Love'dan bomba itiraf: ''Beşiktaş...''
Almanya U-19 Ligi finali, Süper Lig'i geçti !
Almanya U-19 Ligi finali, Süper Lig'i geçti !
Trabzonspor'dan flaş karar! Rodallega...
Trabzonspor'dan flaş karar! Rodallega...
Loic Remy, Süper Lig devine geliyor !
Loic Remy, Süper Lig devine geliyor !
Aziz Yıldırım'a şok sözler: ''Hayırlı tesadüfler''
Aziz Yıldırım'a şok sözler: ''Hayırlı tesadüfler''
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 23 Mayıs 2017 17:45

Guardiola’nın eşi ve çocukları saldırıdan son anda kurtuldu

Manchester City menajeri Pep Guardiola'nın eşi ve iki çocuğunun, Ariana Grande konserine düzenlenen terör saldırısından son anda kurtuldukları öğrenildi.

Guardiola’nın eşi ve çocukları saldırıdan son anda kurtuldu
A+ A-

Manchester’da Ariana Grande konserine düzenlenen bombalı saldırı, tüm İngiltere’yi şoke etti.

Manchester Arena’daki konseri kana bulayan terör eyleminde 22 kişi hayatını kaybederken, saldırıyı IŞİD üstlendi. Birçok insanın şok yaşadığı olayda Manchester City Menajeri Pep Guardiola’nın ailesinin de olduğu öğrenildi. Guardiola’nın eşi Christiana Serra ve kızları Valentina ile Maria’nın da Ariana Grande konserini izlemek için patlamanın olduğu Manchester Arena’ya gittikleri belirtildi. Konseri izleyen binlerce kişi arasında yer alan ve patlamadan kıl payı kurtulan Guardiola’nın ailesinin, olayın şokunu ise hala üzerinden atamadığı söylendi.

Manchester Arena'da patlamaManchester Arena'da patlama

 

Tam patlamanın olduğu an Manchester Arena’da bulunup bulunmadıkları henüz netleşmeyen Guardiola’nın eşi ve kızlarının sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

saldırı , manchester , guardiola