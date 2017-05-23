Guardiola’nın eşi ve çocukları saldırıdan son anda kurtuldu

Manchester’da Ariana Grande konserine düzenlenen bombalı saldırı, tüm İngiltere’yi şoke etti.

Manchester Arena’daki konseri kana bulayan terör eyleminde 22 kişi hayatını kaybederken, saldırıyı IŞİD üstlendi. Birçok insanın şok yaşadığı olayda Manchester City Menajeri Pep Guardiola’nın ailesinin de olduğu öğrenildi. Guardiola’nın eşi Christiana Serra ve kızları Valentina ile Maria’nın da Ariana Grande konserini izlemek için patlamanın olduğu Manchester Arena’ya gittikleri belirtildi. Konseri izleyen binlerce kişi arasında yer alan ve patlamadan kıl payı kurtulan Guardiola’nın ailesinin, olayın şokunu ise hala üzerinden atamadığı söylendi.

Manchester Arena'da patlama

Tam patlamanın olduğu an Manchester Arena’da bulunup bulunmadıkları henüz netleşmeyen Guardiola’nın eşi ve kızlarının sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.