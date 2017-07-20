Igor Tudor'dan istifa açıklaması

Galatasray Teknik Diektörü Igor Tudor, Östersunds maçı sonrasında yaptığı açıklamada "Kesinlikle toparlanacağız. Aramıza 4-5 oyuncu daha gelecek onları da bekliyoruz bu sene bizim için mükemmel geçecek." dedi.

İstifa sorusuna ise Tudor, "Bütün sorumluluğu alıyorum ama, bu istifa demek değil" diye konuştu.



Östersunds'un ciddi bir rakip olduğunu belirten Igor Tudor, futbolcularının turu geçmek için ellerinden geleni yaptığını söyledi. Hırvat teknik adam karşılaşma sonrası şu ifadeleri kullandı:

-"İstifa etsem hoşunuza gider herhalde. Ben de taraftarın yerinde olsam, aynı tepkiyi gösterirdim."

-"Elendiğimiz için taraftarlarımızdan çok özür diliyorum. Bugün bizi desteklemeye geldiler."

-"Futbolcularımız da inanılmaz üzgünler. Belki kulağa hoş gelemeyebilir ama futbolcularımız bugün sahada her şeyi yaptılar. Bunu yürekten söylüyorum. Oyuncularıma 'Her şeyi yaptınız, Soyunma odasından çıkarken kafanızı kaldırın' dedim."

-"Bu elenmenin nedenleri için 1 saat konuşabilirim ama taraftarlara bahane gibi gelecektir. Çünkü haklılar. Taraftarın baktığı alınan mağlubiyet ve G.Saray'ın Avrupa'dan elenmesi."

-"Bu tur 1 ay sonra oynansa daha farklı olurdu ilk maçtan sonra da bunu söylemiştim ama şuan için bir anlam ifade etmiyor. Bunlar bahane olarak gelmesin. Elenmiş olabiliriz ama ciddi bir takıma karşı oynadık."

-"Kesinlikle toparlanacağız. Aramıza katılacak yeni arkadaşlar olacak onları da bekliyoruz bu sene bizim için mükemmel geçecek."

-"Yeni bir takım yaratıyoruz. 2-3 hafta çalışarak en iyi seviyedeki Belhanda'ya, Gomis'e erişemeyiz."



-"Benim, şu futbolcuyu gönderelim diye bir yetkim yok. Üzerimde Sportif Direktör, onun üzerinde de başkanımız var."

-"Geçen sene üçlü savunma oynadıklarının hatırlatılması üzerine Tudor: "Üçlü oynayıp elenseydik beni öldürürdünüz herhalde."



-"Aramıza 4-5 oyuncu daha katılacak. Şu ana kadar oynamaya hazır olan tek transferimiz Maicon..."



"Tabii ki burada çalışacak kapasitem var. Kötü bir hoca olduğumu düşünebilirsiniz ama bu 2 maçta sevmediğiniz ne oldu?"



"İki maçta da beğenmediğiniz neler oldu. Söyleyin tartışalım. Taktik mi, ne? Her şeyde kesinlikle size katılıyorum."