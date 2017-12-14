Karabük işçileri için flaş iddia !

Gazeteci Atilla Türker son yazısında Kardemir Karabükspor'da yaşanan menajer ve transfer paraları ile ilgili önemli bir yazı kaleme aldı...

İşte Habertürk gazetesinden Atilla Türker’in haberin Kardemir Karabükspor’da yaşanan olaylar ile ilgili yazısı…

– “Bizde daha önce oynayan futbolcular bana mesaj atıyorlar. Vicdanen rahat olmadıklarını söylüyorlar. Çünkü 300 bin lira aldılar ama sözleşmeye 1 milyon lira yazıldı.”

– “Mesajları tek tek gösterebilirim. Bu futbolcuları arayalım ve soralım. Gerçekleri ortaya çıkartalım. Karabükspor'un yönetiminde bulunan bazı kişiler bu durumu bilemeyebilir ama bilenlerin başında Menajer Bayram Uğurlu geliyor.”

– “Futbolcu transferinde harcadığımız parayla Süper Lig'de 16. sıradayız ama menajerlere ödenen parada 2. sıradayız.Bazı büyük kulüpleri bile geride bıraktık.”

– “Takımda halen oynayan futbolcular arasında düşük rakama imza atıp da sözleşmelerine büyük rakam yazılanları da biliyorum. Bu futbolcular vicdanen çok rahatsızlar.”

Evet… İnanılmaz ağır iddialar bunlar!

Kim dile getirdi? Erol Ünlü… Aynı zamanda Mavi Ateş Taraftarlar Derneği Onursal Başkanı olan Erol Ünlü, geçen hafta sonu yapılan Karabükspor olağanüstü genel kurulunda kürsüye çıktı ve bu ifadeleri kullandı.

Bayağı da alkış aldı!

Zaten bu sözler tutanaklara geçti. Konuşmanın tamamını sanal ortamda bulabilirsiniz.

Bir parantez açayım. Önceki gün Erol Ünlü'yü aradım. “Sözünüzün arkasında mısınız?” diye sordum. “Sonuna kadar” dedi. Hatta elindeki tüm belgeleri hukuki süreç içerisinde ortaya koyacağını ifade etti.

Erol Ünlü'yü dinlerken de, okurken de, izlerken de çok şaşırdım. Bir insan bundan daha çarpıcı ne anlatabilirdi ki!

Detay olacak ama… Erol Ünlü'nün belirttiği Menajer Bayram Uğurlu'yu merak ediyor musunuz! Tanıtayım. Karabükspor'un tüm transferlerinde adı geçen bir kişi…Camiada herkes tarafından biliniyor. Ama şöyle ki! Lisanslı bir menajer değil. Futbol Federasyonu'nda kaydı yok. Ankara'da yaşıyor. Toptancı halinde vakit geçiriyor.

Haliyle sorabilirsiniz! Madem, Bayram Uğurlu'nun lisansı yok, Karabükspor'un sözleşmelerinde hangi lisanslı menajerin adı yer alıyor? Söyleyeyim. Yine Futbol Federasyonu'nun resmi sitesine bakarak cevap veriyorum: Erdem Karagöl…Sözleşmelerde hep Erdem Karagöl'ün adı bulunuyor.

Görünen o ki… Ortada iyi bir dayanışma var.

Bu arada… Karabükspor'un geçen sezon menajerlere ödediği resmi miktarı biliyor musunuz? 5 milyon 640 bin lira… Dediğim gibi, resmi rakam bu.

Bu rakamın yanı sıra ortada son derece ağır iddialar bulunuyor.

Şu bilgileri de aktarayım:

– Karabükspor'un son genel kurulunda başkanlığa Ziya Ünsal seçildi.

– Ferudun Tankut başkanlığındaki eski yönetim ibra edilmedi.

– Mevcut borç 190 milyon lira olarak açıklandı.

– Son 10 yıl içindeki hesapların incelenmesi kararı alındı.

HER İŞÇİDEN 20'LER LİRA

Hatırlatmam gerekir. Kardemir Karabük fabrikalarında çalışan 3 bin 750 işçiden… Yıllardan beri her ay 20'şer lira kesiliyor.Niye mi? Karabükspor'a yardım olsun, diye.

Önemli not: Dün bu yazıya son noktayı koyarken Karabük'ten bir dost aradı. Aynen şunları söyledi:

– “Karabük Valiliği denetiminde bir heyet kurulacak. Bu heyet, her futbolcuya ‘Kaça anlaştın' diye soracak. Tüm sözleşmeler incelenecek. Belgeler ortaya konacak. Rakamlar karşılaştırılacak. Gerçekler ortaya çıkartılacak.”

Evet… İddialar yenir yutulur cinsten değil… Karabük'teki karanlığın aydınlanması gerekiyor.