McGregor’dan küfürlü subliminal mesaj

Boks maçları öncesi iki dövüşçünün basının karşısına geçip, birbirlerine psikolojik üstünlük kurma çabaları, bu sporu sevenler için en az maç kadar önemlidir. Birbirlerini bu buluşmalarda tartan boksörler, hem rakiplerini sinirlendirmek hem de psikolojik baskı kurmak için küfürler savurur, hakaretler eder, küçük saldırılarda bulunur, ortam gerilir. Floyd Mayweather ile Conor McGregor arasında yapılacak dövüş öncesi yapılan ilk buluşmada da benzer bir senaryo oynandı. Ancak McGregor, giydiği takım elbise ile hiçbir maçını kaybetmemiş rakibi Mayweather’a subliminal mesaj vererek, bu psikolojik savaşı bir üst seviyeye taşıdı.

Conor McGregor’ın bu ceketi mesaj vermek için mi yoksa gerçekten beğendiği için mi giydiği bilinmez ama kıyafeti ile geceye damga vurduğu su götürmez bir gerçek…

Çıktığı 50 maçtan da galip ayrılan Floyd Mayweather ile UFC kafes dövüşü şampiyonu Conor McGregor, 26 Ağustos 2017 tarihindeki dev maç öncesi buluşmalara başladı. 4 duraklı buluşmalarının ilki Los Angeles’ta bulunan Staples Center’da gerçekleşirken, hakaretler havada uçuştu. Ancak hakaretlerden çok McGregor’ın giydiği kıyafet konuşuldu. Üzerindeki çizgilerin “F…k you” küfrü ile oluştuğu bir takım elbise tercih eden İrlandalı boksör, verdiği bu gizli mesajla rakibine üstünlük sağlamaya çalıştı. Tabii psikolojik savaşın sadece kıyafetle kalmadığı buluşmada McGregor, sözü ilk alan taraf da oldu ve “Birilerinin ‘sıfır’ı gidecek. Zamanı geldi. Onu ilk 4 raunt içinde nakavt edeceğim. Söz veriyorum” dedikten sonra art arda küfürler savurdu. Mayweather ise, “Ben 9 sıfırlı paralar kazanıyorum, o ise 7!” diyerek maddi anlamda rakibini ezmeye çalıştı.





Ortamın gerilmesi için düzenlenen maç öncesi buluşmalarda amaç rakibin gözünü korkutmaktır. Ancak McGregor, bu işi bir üst seviyeye taşıyarak daha çok reklamlarda kullanılan bir yönetimi uyguladı. McGregor’ın, kıyafeti ile Mayweather’ın bilinçaltına işlemeye çalıştığı, yakından bakılmadığı sürece zorlukla görünen, subliminal mesaj rakibini etkiler mi bilinmez ama, maçın oldukça çekişmeli geçeceği muhakkak… Henüz hiç yenilmeyen güçlü rakibi Mayweather’ı devirmek için McGregor’ın, mesaj kaygısından daha çoğuna ihtiyacı var gibi görünüyor.