Phoenix Suns’tan müthiş hamle ! NBA'de doğum günü...

6 yaşındaki Teddy, doğum gününü kutlamak için bir pizzacıda parti organize etti ve 40 kişiyi davet etti. Ancak küçük çocuğunun doğum günü partisine 1 kişi dahi gelmedi. Teddy’nin annesi de bunun üzerine sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Hikaye birçok kişi tarafından paylaşıldı.

4 BİLET HEDİYE EDİLDİ

Bu hikayeyi gören NBA takımlarından Phoenix Suns olaya kayıtsız kalmadı ve Teddy’nin doğumu gününü sosyal medyadan kutladı. Suns bununla da kalmadı ve Phoenix Suns-Los Angeles Lakers maçı için küçük çocuğa 4 bilet hediye etti. Ayrıca Teddy maç öncesinde Suns’ın maskotu Gorilla ile tanıştı.

TEDDY IS IN THE BUILDING! 👑 pic.twitter.com/jiht7INcgU