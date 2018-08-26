Sinan Engin'den Burak Yılmaz iddiası !

Beşiktaş’ta başkan Fikret Orman’ın “Burak Yılmaz için görüşmedik”, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun ise “Burak Yılmaz’ı alacak para henüz basılmadı” açıklamasına rağmen flaş bir iddia gündeme geldi.

Siyah-beyazlı camiaya yakınlığıyla bilinen Sinan Engin, Beşiktaş’ın Burak Yılmaz için Trabzonspor ile görüşme yaptığını öne sürdü.

“BURAK YILMAZ İÇİN GÖRÜŞMÜŞLER”

Sinan Engin, bu görüşmenin detaylarını aktarırken, “Dün (Cuma) Beşiktaş, Trabzonspor ile Burak Yılmaz için görüşmüş. Ancak Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz’ı hiçbir kulübe vermeyeceklerini belirtmiş. Umut Güner, bunu söylediğim için beni affetsin.” dedi.

ÖNCE TAKİPTEN ÇIKARDI, SONRA TAKİBE ALDI

Öte yandan sakatlığı nedeniyle Trabzonspor’un Ankaragücü maçının kadrosunda yer almayan Burak Yılmaz, sosyal medya hesaplarından bordo-mavili kulübü takipten çıkardı. Ancak bu durumun ortaya çıkmasının ardından Burak Yılmaz, Trabzonspor’un sosyal medya hesaplarını yeniden takibe aldı.

“BEŞİKTAŞ, KAGAWA İÇİN DE UĞRAŞIYOR”

Öte yandan Sinan Engin, Beşiktaş’ın Borussia Dortmund’da forma giyen Shinji Kagawa ile de ilgilendiğini aktarırken, “Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Kagawa için de uğraşıyor. Zor transfer ama uğraşıyorlar” açıklamasını yaptı.