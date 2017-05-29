Stadyum yerine 'çeyniktey' önerisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Arena’ adının statlardan kaldırılmasını istemesi ardından başlayan tartışmalara, deprem uzmanı olarak bilinen Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof.Dr. Ahmet Ercan, ‘Türkçe Köken Araştırmacısı’ kimliği ile katıldı.

Ercan, ‘arena’nın İspanyolca, ‘stadyum’un Latince olduğunu, kelimenin Türkçesi’nin ise ‘Çeyniktey’ olduğunu ifade etti.

Arenayı ilk olarak Galatasaray’ın Aslantepe için kullandığını, sonrasında Fenerbahçe’nin ‘Ülker Arena’, Beşiktaş’ın ise ‘Vodofone Arena’ ile onu takip ettiğini söyleyen Prof.Dr. Ahmet Ercan, şöyle dedi:

“İngilizce, Latince, Yunanca adlandırmalar üç seçkin spor takımımız tarafından Türkçe’nin hallaç pamuğu gibi atılmasıyla sürdürüldü. Vodofone Arena’nın ilk adı Mithat Paşa idi. O ki, bu topraklarda demokrasiyi ilk getiren, ilk anayasayı yazan kişidir. Onun adı kaldırıldı İnönü Stadyumu dendi. O ki, Kurtuluş Savaşı baturu, Köy Enstitüleri kurucusu, Toprak Reformu’nu başlatan kişidir. O da kaldırıldı. Yabancı bir iletişim kuruluşu olan Vodafone Arena dendi. Nerede kaldı Atatürkçülük? Nerede kaldı Cumhuriyetçilik.”

Türk toplumu olarak kimliğimize sahip çıkarak Türkçe kelimelerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Prof.Dr. Ahmet Ercan, şöyle devam etti:

“Biz çocukluğumuzda Nazilli’de, top sahası, Türkçesi ile ‘top yatağı’ derdik. Futbolun Türkçesi ‘tepik’, günümüzde Bosna’da ‘tekme’ derler. Futbolcu ‘tepikçi’, sporun Türkçesi ‘çeynik’tir. Stadyumun Türkçesi ise ‘çeyniktey’dir. İspanyolcası olan ‘arena’yı, Latincesi olan ‘stadyum’u yadırgamıyoruz da, Türkçe olan ‘çeyniktey’i neden yadırgıyoruz? Atatürk’ün dediği gibi ‘Türkçe konuşmayana Türk denmez.’ Umarım bu güzel atılım diğer alanlarda dükkan, işyeri, konut, gökdelenler, toplu konutlarda da yaygınlaşır.”