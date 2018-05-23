Talisca'dan Beşiktaş'a büyük jest !

Talisca, ayrılırken Beşiktaş’a büyük bir jest yapmak istiyor. Sosyal medya hesabından sürekli Siyah-Beyazlı kulübe olan sevgisini dile getiren ve bu yüzden Benfica’nın kıskançlığına neden olan Talisca, yönetimle yaptığı görüşmede müthiş bir özveride bulundu. Uzun süredir İngiltere, İtalya ve Çin’den transfer teklifleri alan Anderson Talisca, Çin seçeneğini eledi. Ancak İngiltere ve İtalya’ya gidebileceğini bildirdi. Bu konuda yönetimle görüşen Brezilyalı oyuncu, “Ben İnglitere’de bir kulüple anlaştım. Bonservisimi siz alın ve beni siz satın. Böylece benden para kazanın. Ben Beşiktaş sayesinde parladım ve bu teklifleri alacak bir yıldız durumuna geldim. Böylece Beşiktaş’a olan vefa borcumu da öderim” dedi.

O TAKIM MACHESTER UNİTED DEĞİL

Talisca’nın bu jesti üzerine Siyah-Beyazlı yönetim İngiliz takımıyla anlaşma zemini aramaya başladı. Görüşmeleri bizzat yürüten Başkan Fikret Orman’ın, “Talisca’nın transferi rivayet” açıklaması da ince bir mesajdı. Orman’ın görüşme yaptığı İngiliz kulübünün ismi ise açıklanmadı. Ancak Siyah-Beyazlılar, bunun kesinlikle M.United olmadığını vurguluyor. Talisca’nın önümüzdeki sezon Arsenal, Liverpool, Tottenham ve Wolverhampton kulüplerinden birinin formasını giymesi bekleniyor.