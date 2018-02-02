Taraftarlardan Eray İşcan'a yoğun tepkisi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda Konyaspor’a konuk olan Galatasaray sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Teknik Direktör Fatih Terim’in Muslera’nın yerine ilk 11’de şans verdiği takımın ikinci kalecisi Eray İşcan maça damga vuran isim oldu.

Karşılaşmanın 40.dakikasında Konyaspor’un kullandığı duran topta hatalı bir çıkış yapan 26 yaşındaki kaleci takım arkadaşı Linnes’e çarpan topu ağlarında gördü. 90.dakikada Jahovic’ten bir gol daha yiyen Eray İşcan maç boyunca ortaya koyduğu kötü performans nedeniyle sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. 2-2 biten maçta sosyal medyanın en çok konuştuğu isim Eray İşcan oldu.

İşte genç kaleci için yapılan yorumlar…

Eray işçan kimin yeğeni cok merak ediyorum. — Yiğit Karabulut (@YGT23) 1 Şubat 2018

Eray işcan dinilen kova ancak köpek gezdirsin kaleci falen değilsin pic.twitter.com/JRjuss8kMY — Mehmet 1905 (@mehmetk40751056) 1 Şubat 2018

Şu eray işcan'a güvenip kalesine koyacak 2. Lig takimi yok ama bu adam resmi maçta Galatasaray kalesi koruyor — Hazim Yıldırım (@hzmyldrm) 1 Şubat 2018

vahşi doğada ender görülen olaylardan biri yaşandı eray işcan kalesine gelen bir topu önledi — altun bilgin (@_bilginovic) 1 Şubat 2018