Tottemhan'ın yıldızına askerlik şoku !

Premier Lig takımlarından Tottenham’ın formda oyuncusu Heung-Min Son, ülkesi Güney Kore tarafından askerlik görevine çağrıldı. 2 yıllık askerlik yapması gereken Son, askerlik görevini reddetmesi halinde ise hapis cezası tehlikesi ile karşı karşıya.

25 yaşındaki futbolcunun askere gitmemesi için ise Güney Kore’de madalya kazanması gerekiyor. Olimpiyat Oyunları veya Asya Oyunları’nda madalya kazanması halinde Heung-Min Son, askere gitmek zorunda kalmayacak. Bugüne kadar Güney Kore için madalya kazanamayan Heung-Min Son’un önünde Ağustos ayında yapılacak Asya Oyunları var. Eğer yıldız futbolcu, bu turnuvada ülkesine madalya kazanmasına yardım ederse askerlik görevinden muaf tutulacak.

EN AZ 21 AY

Güney Kore’de 1957 yılından bu yana en az 21 aylık askerlik zorunlu durumda. Bu kural da yıldız futbolcuları zaman zaman zor duruma bırakıyor.

Bu sezon Tottenham formasıyla 43 maçta 18 gol ve 9 asist kaydeden Heung-Min Son, ülkesi Güney Kore ile de 61 maça çıkıp 20 gol atma başarısı göstermişti.