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  4. 22 Nisan 2018 10:21

Tümer Metin ve Hasan Şaş karşılıklı atışma !

BeIN Sports yorumcusu Tümer Metin'in Hasan Şaş ile ilgili açıklamalarına, Şaş'tan Alanyaspor maçı sonrası sosyal medyadan yanıt geldi.

Tümer Metin ve Hasan Şaş karşılıklı atışma !
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Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray’ın deplasmandaki kritik Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yardımcısı Hasan Şaş’a eleştiri geldi. beIN Sports’da yayınlanan ‘Asist’ programında Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ile röportaj yapılırken Hasan Şaş’ın görüntüsü arkada belirdi. Tribünlere üçlü çektirirken kameralara yansıyan Hasan Şaş’a, programda yer alan Beşiktaşlı eski futbolcu Tümer Metin’den eleştiri geldi.

Hasan Şaş ile aynı dönemde futbolculuk yapmış olan Tümer Metin, Fatih Terim’in cezalı olması durumunda takımın başında Hasan Şaş’ın yer alacağını belirterek “Artık futbolcu değilsin… Hasan Şaş’ın üçlü çektirmesi falan bana garip geldi. Böyle yumruk şovlar yapmamalısın. Hoca sınıfındasın” dedi. Hasan Şaş ise Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası Tümer Metin’e cevap verdi.

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