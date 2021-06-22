Su şişelerine Ronaldo'nun ismini verdiler

Mobilya ve ev dekorasyonu şirketi IKEA, Ronaldo'nun Portekiz- Macaristan maçı öncesi Cola Cola'nın hisselerinin çakılmasına sebep olan hareketini bir reklam fırsatına dönüştürdü ve 'Ronaldo' adını verdiği su şişelerini satışa çıkardı.

Portekizli tecrübeli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun EURO 2020'de Macaristan karşılaşması öncesi basın toplantısında masadaki Coca Cola şişelerini kaldırıp "Su için" diyerek elindeki su şişesini göstermesi, İsveç merkezli mobilya devi IKEA'ya ilham verdi. IKEA Kanada'nın Instagram hesabından yapılan paylaşıma göre satılan şişelerden birine 'Ronaldo' adı verildi. Ürünün açıklamasında da 'sadece su içmek için tekrar kullanılabilir şişe' ifadeleri kullanıldı.