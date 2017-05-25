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  5. 25 Mayıs 2017 15:48

Bruma Portekiz'in U21 Avrupa Şampiyonası kadrosuna çağrıldı

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan U21 Milli Takım kadrosuna davet edildi.

Bruma Portekiz'in U21 Avrupa Şampiyonası kadrosuna çağrıldı
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Polonya'da düzenlenecek olan U21 Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz, Sırbistan, İspanya ve Makendonya ile birlikte B Grubu'nda mücadele edecek.
 
Bruma'lı Portekiz, grupta 17 Haziran'da oynayacağı ilk maçında  Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
 
Quaresma A Milli Takımda 

Bu arada Portekiz Milli Takımı'nın 3 Haziran'da Güneş Kıbrıs ve 9 Haziran'da Letonya ile oynayacağı Dünya Kupası Eleme karşılaşmalarının aday kadrosuna davet edildi.
 
Kaleci: Beto (Sporting), Jose Sa (FC Porto), Rui Patricio (Sporting)
Defans: Bruno Alves (Cagliari), Cedric (Southampton), Eliseu (Benfica), Jose Fonte (West Ham), Luís Neto (Zenit), Nelson Semedo (Benfica), Pepe (Real Madrid), Raphael Guerreiro (Dortmund)
Orta saha: Adrien Silva (Sporting), Andre Gomes (Barcelona), Danilo Pereira (FC Porto), Joao Mario (Inter), João Moutinho (Monaco), Pizzi (Benfica), William Carvalho (Sporting)
Forvet: Andre Silva (FC Porto), Bernardo Silva (Monaco), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting), Nani (Valencia), Ricardo Quaresma (Besiktas)

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