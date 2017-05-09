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  5. 09 Mayıs 2017 20:26

Çağlar Şahin Akbaba Karabükspor’da

Elazığspor'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki kaleci Çağlar Şahin Akbaba, gelecek sezon Karabükspor forması giyecek.

Çağlar Şahin Akbaba Karabükspor’da
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Altınordu’yla golsüz berabere kaldığı maçta yaptığı inanılmaz kurtarışlarla 90 dakikaya damgasını vuran Elazığspor’un Bucaspor patentli kalecisi Çağlar Şahin Akbaba’nın önümüzdeki sezon Karabükspor’da forma giyeceği öğrenildi.

Bucaspor’un 2 sezonluğuna Elazığspor’a kiraladığı 22 yaşındaki file bekçisinin devre arasında 750 bin TL bonservis bedeli karşılığında Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor’la anlaştığı, genç eldivenin lig biter bitmez yeni kulübüyle resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Altyapısından yetiştiği Bucaspor ile 2 sezondur formasını giydiği Elazığspor’un kendisine büyük emekler verdiğini dile getiren Çağlar, “11 yaşımda Bucaspor altyapısına geldim. Burada çok iyi bir eğitim alarak profesyonel oldum. Bucaspor ve Elazığspor’da bana güvenenleri mahcup etmediğimi düşünüyorum. Süper Lig’de de elimden gelenin en iyisini yapacağım” diye konuştu.

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