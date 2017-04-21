Derbide hava nasıl olacak ?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi meteorolojiden son dakikada gelen haber futbolseverleri büyük şaşkınlığa uğrattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türk Telekom Arena'da pazar günü oynanacak zorlu maç öncesi keyif kaçıran haberler verdi.

Genel müdürlükten verilen bilgiye göre derbinin oynanacağı pazar günü, yurdun çeşitli yerlerinde yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Verilere göre maçın oynanacağı pazar günü İstanbul'da kuvvetli yağış ve şiddetli rüzgar görülebilir. Genel müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu yağışlı, Marmara'nın doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ile kar şeklinde olması bekleniyor.



23 Nisan'da beklenen çok kuvvetli fırtına, soğuk hava ve kar yağışlarına bağlı olarak meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçmasına, ağaç ve direklerin devrilmesi, zirai don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.