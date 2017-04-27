Fenerbahçe 2. olursa Emre Mor gelecek

Bourissia Dortmund'un gözde genç oyuncusu Emre Mor gelecek sezon Fenerbahçe'de oynamaya yakın.



Aykut Kocaman ile kesin gözüyle anlaştığı iddia edilen Fenerbahçe'de gözler yeni transfer haberlerinde. Aykut Kocaman'ın da kadroda görmek istediği Emre Mor daha fazla süre almak için sarı lacivertli formayı giymek için sabırsızlanıyor.



SOW FORVETE EMRE MOR KANATA



Aykut Kocaman'ın da yeşil ışık yaktığı Emre Mor için girişimlere başlandı. Dortmund'un kiralık olarak verebileceği Milli yıldız Emre Mor'un menejerine haber gönderildi.



TRANSFER HAZİRAN'DA GERÇEKLEŞECEK



Emre Mor'un Aykut Kocaman imza attıktan kısa bir süre sonra imza atacağı gelen iddilar arasında olduğu söyleniyor.