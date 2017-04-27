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  1. 27 Nisan 2017 17:41

Fenerbahçe 2. olursa Emre Mor gelecek

Fenerbahçe'de transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. A Milli Futbolcu Emre Mor şayet Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa transferi kesinleşecek.

Fenerbahçe 2. olursa Emre Mor gelecek
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Bourissia Dortmund'un gözde genç oyuncusu Emre Mor gelecek sezon Fenerbahçe'de oynamaya yakın.

Aykut Kocaman ile kesin gözüyle anlaştığı iddia edilen Fenerbahçe'de gözler yeni transfer haberlerinde. Aykut Kocaman'ın da kadroda görmek istediği Emre Mor daha fazla süre almak için sarı lacivertli formayı giymek için sabırsızlanıyor.

SOW FORVETE EMRE MOR KANATA

Aykut Kocaman'ın da yeşil ışık yaktığı Emre Mor için girişimlere başlandı. Dortmund'un kiralık olarak verebileceği Milli yıldız Emre Mor'un menejerine haber gönderildi.

TRANSFER HAZİRAN'DA GERÇEKLEŞECEK

Emre Mor'un Aykut Kocaman imza attıktan kısa bir süre sonra imza atacağı gelen iddilar arasında olduğu söyleniyor.

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