Galatasaray’da tek hedef galibiyet

Galatasaray’da derbi öncesi olağanüstü hal ilan edildi! İstikrarsız bir sezon geçiren Galatasaray, Fenerbahçe derbisini kazanarak hem taraftara kendini affettirmek istiyor hem de Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmeyi arzuluyor.

Son 5 sezondur Türk Telekom Arena'da Fener'e boyun eğmeyen Aslan, bu seriyi galibiyetle süslemek zorunda. Teknik Direktör Igor Tudor'un da kulüpteki geleceği bu karşılaşmaya bağlı. Sezonu ezeli rakibinin gerisinde tamamlamak istemeyen Galatasaray, ligde ilk 5 sırada yer alan 4 rakibine karşı henüz galibiyet elde edemedi.

Lider Beşiktaş ile ilk maçta 2-2 kalan Aslan, ikinci yarıda rakibine evinde 1-0 kaybetmişti. Medipol Başakşehir'e ilk maçta 2-1 mağlup olan Galatasaray, geçen hafta aynı rakibinden gol atmadan 4 yemişti. Trabzonspor da 1-0 ve 2-0'la Galatasaray’ı eli boş göndermişti.