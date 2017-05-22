Ligde Akhisar şov devam ediyor !

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Akhisar Belediyespor , evinde Alaanyaspor’u konuk etti. Akhisar takımın mücadeleyi 3-0 kazanarak son haftalardaki çıkışını sürdürdü.

Ev sahibi takımın gollerini 11. dakikada Miguel Lopes, 68’de Sokol Cikalleshi ve 84’te Özer Hurmacı kaydetti. Son haftaların formda ismi Olcan Adın 3 golün de asistini yaptı.

Okan Buruk’un göreve gelişi ile üst üste 5’inci galibiyetini alan Manisa temsilcisi, bu maçlarda toplam 20 gol kaydederek adeta şov yaptı.

Süper Lig’de Akhisar Belediyespor takımının bir sonraki maçı deplasmanda Konyaspor ile olacak. Alanyaspor ise Galatasaray’ı konuk edecek.