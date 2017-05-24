Monaco, Marsilya ve Lyon Kjaer için kapışıyor !

Fransız futbolunun 3 devi, Simon Kjaer için kapışıyor. Daha önce Monaco, Danimarkalı stoper için harekete geçmişti. Sezonun flaş takımı olan Kırmızı-Beyazlılar’ın Kjaer’i alarak kadroyu güçlendirmek istediği kaydedilmişti. L’Equipe’in iddiasına göre Lyon ve Marsilya da 28 yaşındaki savunmacı için devrede.

Valbuena takası!

Bu sezon savunmada önemli sıkıntılar yaşayan Lyon’un, Liverpool’lu Sakho ile birlikte Fenerbahçe’nin yıldızını istediği kaydedildi. Fransız ekibinde stoperde görev yapan Diakhaby, Yanga-Mbiwa ve N’Koulou bir türlü form tutamadı. Teknik direktör Genesio’nun bu nedenle önceliği savunmayı takviye etmeye verdiği öğrenildi. Lyon’un, adı Fenerbahçe ile anılan Valbuena’yı takasta önerebileceği kaydedildi.

Garcia çok istiyor

Marsilya’da ise teknik patron Rudi Garcia’nın yeni sezonda ilk hedefinin Simon Kjaer olduğu belirtildi. Haberde Garcia’nın bu oyuncunun yanı sıra Chelsea’den Kurt Zouma ve Valencia’dan Adil Rami’yi de listeye eklediği yazıldı.

Fanatik