Muhammet Demir Yeni Malatya yolunda

Hem bütçe olarak hem de kadro olarak kendisinden çok daha güçlü takımların bulunduğu TFF 1. Lig’i ikinci sırada bitirip direkt olarak Süper Lig bileti alan Yeni Malatyaspor transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Kiralık forvetler Ayite ve Amutu’nun takımdan gönderilmesinin ardından önceliği golcü transferine veren Doğu ekibi, bonservisi Trabzonspor’da olan Muhammet Demir’i kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Fırtına’da umduğunu bulamayan, devre arasında kiralandığı eski takımı Gaziantepspor’da ise yaşadığı sakatlıklar nedeniyle gözden iyice düşen başarılı oyuncunun yeniden çıkış yakalamak için Süper Lig’in yeni ekibine imza atmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

En kötü sezonu

Bu sezon her iki takımda da forma giydiği 21 karşılaşmada yalnızca 2 kez fileleri havalandırabilen Muhammet kariyerinin en kötü sezonlarından birini yaşadı. Malatyaspor Yönetimi’nin Trabzon’dan onay aldıktan sonra oyuncuyu ikna edeceği ifade edildi.