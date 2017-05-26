Beşiktaş, Jeremain Lens'in menajeriyle görüştü
Beşiktaş, Rooney için devreye girdi
Galatasaray, Gabriel Barbosa ile anlaştı
Advocaat ayrılacağı tarihi açıkladı !
Advocaat ayrılacağı tarihi açıkladı !
Bruma gidiyor o geliyor ! Sürpriz transfer...
Bruma gidiyor o geliyor ! Sürpriz transfer...
Bilic, Fenerbahçe'nin transferine taş koydu !
Bilic, Fenerbahçe'nin transferine taş koydu !
Muhammet Demir Süper Lig'in yeni ekibine gidiyor !
Muhammet Demir Süper Lig'in yeni ekibine gidiyor !
Fenerbahçe'ye yılın müjdesi ! Emenike...
Fenerbahçe'ye yılın müjdesi ! Emenike...
Şok eden karar ! Şampiyon yaptı, istifa etti...
Şok eden karar ! Şampiyon yaptı, istifa etti...
Fenerbahçe'nin başına bela oldu !
Fenerbahçe'nin başına bela oldu !
Beşiktaş, Inter'in istediği parayı vermemek için...
Beşiktaş, Inter'in istediği parayı vermemek için...
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 26 Mayıs 2017 13:54

Muhammet Demir Yeni Malatya yolunda

Trabzonspor’da beklentileri karşılayamayan, kiralık olarak döndüğü Antep’te de hayal kırıklığı yaratan Muhammet Demir’e Süper Lig’in yenisi Malatya talip oldu.

Muhammet Demir Yeni Malatya yolunda
A+ A-

Hem bütçe olarak hem de kadro olarak kendisinden çok daha güçlü takımların bulunduğu TFF 1. Lig’i ikinci sırada bitirip direkt olarak Süper Lig bileti alan Yeni Malatyaspor transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Kiralık forvetler Ayite ve Amutu’nun takımdan gönderilmesinin ardından önceliği golcü transferine veren Doğu ekibi, bonservisi Trabzonspor’da olan Muhammet Demir’i kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Fırtına’da umduğunu bulamayan, devre arasında kiralandığı eski takımı Gaziantepspor’da ise yaşadığı sakatlıklar nedeniyle gözden iyice düşen başarılı oyuncunun yeniden çıkış yakalamak için Süper Lig’in yeni ekibine imza atmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

En kötü sezonu

Bu sezon her iki takımda da forma giydiği 21 karşılaşmada yalnızca 2 kez fileleri havalandırabilen Muhammet kariyerinin en kötü sezonlarından birini yaşadı. Malatyaspor Yönetimi’nin Trabzon’dan onay aldıktan sonra oyuncuyu ikna edeceği ifade edildi.

muhammed demir , Yeni Malatyaspor , transfer