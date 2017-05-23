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  5. 23 Mayıs 2017 10:31

Ozan Tufan gözaltına alındı !

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın yurda kaçak yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik başlattığı operasyon kapsamında Ozan Tufan da gözaltına alındı.

Ozan Tufan gözaltına alındı !
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı yurda sahte belge ve kaçak yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik operasyon başlattı. Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki gümrüklerden yurda kaçak lüks araç ve sahte sigara sokulduğunu ihbar alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine kaçakçılık faaliyetini incelemeye aldı. 6 aylık titiz bir çalışma sonucu Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu emrindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah çeteye yönelik operasyon için düğmeye bastı.

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen ekipler 46 kişi hakkında verilen gözaltı kararını yerine getirmek üzere harekete geçti. Şüphelilerin adreslerine sabahın ilk saatlerinden itibaren operasyon düzenlendi. Ayrıca adreslerde hakimlik kararıyla arama gerçekleştirildi. Dijital ve yazılı tüm evraklara suç delili olabileceği şüphesiyle el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında Fenerbahçe'nin ünlü oyuncusu Ozan Tufan'ın da bulunduğu öğrenildi. Ünlü futbolcunun çeteden yasadışı şekilde lüks araç temin ettiği belirtildi. Ozan Tufan'ın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın Maslak'taki yerleşkesine getirildiği öğrenildi.

Sabah

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