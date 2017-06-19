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  5. 19 Haziran 2017 16:25

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye 'sözleşme' ricası

Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, sözleşmesi için yönetimden ricada bulundu.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye 'sözleşme' ricası
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Futbola Kartalspor'da başlayıp 2002 senesinde Fenerbahçe'ye transfer olan Volkan Demirel, aradan geçen 15 senede kulübün efsaneler kadrosuna girmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerde unutulmaz maçlarda unutulmaz performanslara imza atan, bir süredir kaptanı olduğu takımda ağabeylik rolünü de üstlenen Volkan, 35 yaşında bir ilke imza atarak 2 senelik sözleşmeye ‘Evet' dedi.

Kontratı her bittiğinde sarı-lacivertli yöneticilerle yaptığı toplantılarda, “Ben gönülden F.Bahçeliyim. Mutlaka ortada bir yolda buluşuruz” diyerek sözleşme uzatırken bir sıkıntı yaşamadı. Başkan Aziz Yıldırım, Volkan için devre arasından sonra yapılan ilk görüşmede 1+1 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.

‘REKABETE HAZIRIM'

Uzun zamandır düşündüğü bu öneri karşısında gelgitler yaşayan tecrübeli file bekçisi, sezon bitimiyle birlikte kararını yöneticilerle paylaşırken, “Sizlerden hiçbir şey talep etmiyorum. Alacağım ücretin takdirini de size bırakıyorum. Bu kulübe çok şey borçluyum. Bugün Volkan Demirel olduysam F.Bahçe sayesinde. Gözümü burada açtım. Futbolu da burada bırakmak istiyorum. Tüm şartlarınıza evet diyorum, ekstra hiçbir şey de talep etmeye niyetim yok. Sadece 1+1 yıllık mukavele istemiyorum. Seneye tekrar sözleşme imzalayacak mıyım diye düşünmektense 2 yıl daha buradayım diye düşünmek beni daha da rahatlatır. Olursa 2 yıllık olsun” dedi.

Yöneticiler de maddi anlamda tüm yetkiyi ve rakamı kendilerine bırakan Volkan'ın bu jestine 2 yıllık sözleşmeyle karşılık verdi. Bu arada yapılan görüşmelerde iddialı açıklamalar da yapan kaptan, “Hangi transfer, hangi isim gelirse gelsin rekabete hazır olduğumu bilmenizi isterim. Bu rekabet kalede başarıyı getirir. Kendime baktığım ve ağır bir sakatlık yaşamadığım taktirde başarılı maçlar çıkaracağıma inanıyorum” şeklinde konuştu.

EN YAKINI KAMENİ

Volkan Demirel ile sözleşme yenileyen F.Bahçe, Fabiano'nun sakatlanması sonrası yedek kaleci arayışına girmişti. Başlangıçta Ospina ismi öne çıksa da hem maliyet hem de Kolombiyalı'nın transferi sonrası Volkan'ın yedeğe çekilecek olması Aykut Kocaman'ın fikirlerini değiştirdi. Şu an gelinen noktada Carlos Kameni tüm isimlerin bir adım önünde. Yaşı 33 olmasına rağmen çevikliği ile dikkat çeken Kameni için Malaga'ya kiralama teklifinin yapılması planlanıyor ve bu hafta bu transferin de açıklanması bekleniyor.

Vatan

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