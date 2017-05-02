İstanbul Cup'ta üst tura çıkanlar belli oldu

TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası ana tablo ilk tur maçlarında rakiplerini yenen Bosna Hersekli Damir Dzumhur, Sırp Laslo Djere, Rus Karen Khachanov ve Büyük Britanyalı Aljaz Bedene üst tura çıktı.

Garanti Koza Arena'da düzenlenen turnuvada, ana tablo ilk tur maçında Damir Dzumhur, Yunan Stefanos Tsitsipas'ı 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek, adını ikinci tura yazdırdı.

Sırp Laslo Djere de Alman Daniel Brands'ı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi ve tur atladı.

Günün diğer ilk tur maçında ise dünya 42 numarası Rus Karen Khachanov, Gürcü Nikoloz Basilashvili'yi 6-3, 6-7 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

Büyük Britanyalı Aljaz Bedene de Macar Marton Fucsovics'i 7-6, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek, üst tura çıkmayı başardı.