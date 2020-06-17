TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti.

Fenerbahçe yönetimi, kulüpte uzun yıllar görev yapan Nihat Özdemir'in disipline sevk edildiği yazılı mektup bugün TFF Başkanı'na ulaştı.

Özdemir, mektubun kendisine ulaşmasının ardından sarı lacivertli kulüp üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.

NİHAT ÖZDEMİR İLE FENERBAHÇE ARASINDA NE OLMUŞTU?

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Instagram'da katıldığı bir canlı yayında 'Türk futbolunda 9 yıldır şike tartışması yok' şeklinde bir cümle kullanmış ve bu söz sarı lacivertli camiada tartışmalara neden olmuştu.

Fenerbahçe Kulübü, ertesi gün resmi siteden Nihat Özdemir'i hedef alan çok sert bir açıklama yayınlamış, aynı gün içerisinde Fenerbahçe Başkan Vekili Semiz Özsoy ve akşamında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonunda Nihat Özdemir ile ilgili sert açıklamalarda bulunmuştu.

Semih Özsoy ve Ali Koç'un açıklamalarında Nihat Özdemir'in kulüp üyeliği ile ilgili disiplin süreci başlatabileceklerini söylediler.