Tüm takım karantinaya alındı

Türkiye Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesinde kulübün sağlık sponsoru olan hastanede sağlık kontrolünden geçmiş ve bütün sporcular ile teknik heyete rutin testlerin yanı sıra koronavirüs testi de yapılmıştı.

Sezon öncesi hazırlık için check-up programı dâhilinde sağlık kontrolleri başarıyla geçen sporcular ve teknik heyet için hazırlık kampı süreci de başlamıştı. Ancak bir oyuncunun kendini kötü hissetmesi ve yapılan sağlık kontrolleri sonucu Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine bütün takım ve teknik ekip, yeniden koronavirüs testinden geçirildi.

Yapılan sağlık kontrolleri sonucunda 4 oyuncu ve bir teknik personelde Covid-19 pozitif çıktı. Bunun üzerine bütün takım, Üçevler Spor Tesisleri’nde karantina altına alındı. Sürekli sağlık ekiplerinin kontrolü altında tecrit sürecine giren takım, tesiste tek kişilik odalarda dışarıyla hiçbir temasları olmayacak şekilde karantinada kalıyor.

