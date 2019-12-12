Türkiye'de bir ilk! 1 TL'ye Milli Piyango bileti

2020 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon TL olarak belirlenirken, ödenecek toplam ikramiye tutarı 436 milyon 540 bin lira olacak. Rekor ikramiye ile birlikte Türkiye, Milli Piyango’da da yeni bir döneme girdi. “Hisseli Bilet” olarak da adlandırılan “Ortak Bilet” sistemi sayesinde elektronik bayilerden artık biletin tamamının dışında biletin bir bölümü de satın alınabiliyor. Hisse fiyatları 1, 10, 100 ve 1000'lik bilet paketlerine göre değişiklik gösterirken 1 bilete en az 1 TL, 10 bilete en az 5 TL, 100 ve 1000 bilete en az 10 TL ödeyerek hisse sahibi ya da ortak olunabiliyor.

tuttur.com’dan Ortak Bilet’e farklı yaklaşım

Türkiye’nin yasal iddaa platformu TUTTUR.COM, 11 Aralık tarihinde başlayan “Ortak Bilet” duyurularında farklı bir kampanya ve yaklaşım ortaya koydu. Google aramalarında yeni yıl bileti arayanların yanında, gündemde olan aramalara yaptığı reklamlarla da internet kullanıcıların karşısına çıkıyor. Google aramalarında seyahat ya da yılbaşı planı yapanlar, kredi ihtiyacı olanlar, araba sahibi olmak isteyenler, yeni yılda zam oranını merak edenler TUTTUR.COM’un “1 TL’YE MİLLİ PİYANGO BİLETİ” kampanyasıyla karşılaşıyor. Türkiye’de ilk kez sunulan “Ortak Bilet” sisteminden yararlanmak isteyenler, TUTTUR.COM’u ziyaret ederek diledikleri biletleri hisseli olarak satın alabiliyor. TUTTUR.COM’un “Yabancıya Gitmesin” özelliğiyle, hisseli bilet alanlar sevdiklerini de kendi biletlerine ortak edebiliyor.

TUTTUR.COM hakkında: TUTTUR. COM, 2009 yılında kurulan, Saran Group'a ait resmi elektronik şans oyunları bayisidir. İDDAA oyunlarının yasal adresi olan TUTTUR.COM, 2 milyondan fazla üyesi ve yıllık 20 milyonun üzerindeki ziyaretçi sayısıyla sektörün önde gelen ve güvenilir İDDAA platformu olma özelliğini sürdürüyor. Spor Toto'nun resmi elektronik şans oyunları bayisi olan TUTTUR.COM, fenomen ve uzman kuponlarıyla; en başarılı ve en popüler iddaa tahmincileriyle; Yakın Markaj özelliğiyle Sosyal Bahis amacına hizmet ediyor.