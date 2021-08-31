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  4. Bravo kızlar! Filenin Sultanları yarı finalde

Bravo kızlar! Filenin Sultanları yarı finalde

Bravo kızlar! Filenin Sultanları yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Filenin Sultanları, CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya ile karşılaştı.

Bulgaristan'ın Filibe kentindeki karşılaşmaya iyi başlayan Türkiye oldu. Sette 5 ACE'e imza atan millilerde Ebrar Karakurt 6 sayıyla yıldızlaştı ve ay-yıldızlılar ilk seti 25-18 kazandı.

Karşılaşmanın ikinci setinde gücünü iyice sahaya yansıtan Türkiye, 25-14'lük skorla setlerde skoru 2-0 yaptı. Çekişmeli geçen son seti de 25-23 kazanan Milliler rakibini 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Milli Takım yarı finalde 1 Eylül Çarşamba günü oynanacak Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

D Grubu'nda Hollanda, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Romanya'yı mağlup etmiş, 5'te 5 yaparak son 16 turuna yükselmişti.

Son 16 turunda Çekya'yı 3-1 yenen Türkiye, çeyrek finalde Çekya ile eşleşmişti.

Etiketler Filenin Sultanları CEV Avrupa Şampiyonası Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibi Milli Takım yarı final
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